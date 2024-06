Monza, scambio sui social: «Portare Jannick Sinner da Pizzaut? Perché no…»

Portare Jannick Sinner da PizzAut? Perché no. Solo uno scambio di battute sui social tra Nico Acampora, fondatore di PizzAut, e l’ex sindaco Dario Allevi: ma perché no? Tutto è nato da un post con cui Allevi ha salutato il fresco primato di Sinner nel ranking mondiale: una foto del Sinner bambino che condivideva il sogno un giorno di diventare numero 1 al mondo. Con il commento: «Come dice e scrive il mio amico Nico Acampora “è vietato calpestare i sogni” ed io aggiungo “soprattutto quelli dei bambini”».

Monza, scambio sui social: Sinner nuovo numero 1 del tennis mondiale

Sinner ha realizzato il suo sogno il 4 giugno al Roland Garros: vincendo nei quarti di finale del torneo di Parigi e di fronte al ritiro di Nole Djokovic per infortunio, da lunedì sarà il primo italiano di sempre in vetta alla classifica del tennis.

Monza, scambio sui social tra Allevi e Acampora

Sotto il post è intervenuto direttamente Acampora: «Adesso un sogno potrebbe essere portare Sinner da PizzAut. Il numero 1 del tennis Mondiale con la pizza più Buona della Galassia Conosciuta».

E quindi: «Perché no, mettiamoci al lavoro e sono sicuro che prima o poi riusciremo a portarlo», ha ribattuto l’ex sindaco. Game, set e match: perché da questo scambio sono partiti altro commenti degli utenti: “Dedicategli una pizza e poi lo invitate” oppure “Verrà vedrai“.

Complicato con un atleta sempre in giro per il mondo e con l’agenda fitta di impegni. In ogni caso, portare Jannick Sinner da Pizzaut: perché no?