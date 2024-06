La serata della Guardia di Finanza di Monza con i ragazzi di PizzAut per “nutrire l’inclusione”

Le Fiamme gialle di Monza hanno “nutrito l’inclusione” con una serata ricca di emozioni, giovedì 6 giugno, al ristorante PizzAut di Monza. L’occasione è stata una iniziativa di solidarietà organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo, insieme al fondatore della Onlus Nico Acampora.

Il colonnello Marinelli con Nico Acampora

Monza: sessanta finanzieri liberi dal servizio da PizzAut per una serata per i 250 anni del Corpo

Oltre sessanta finanzieri, liberi dal servizio, non hanno voluto mancare per degustare la pizza preparata dai ragazzi di PizzAut: “prodotto tipico italiano tra i più esportati al mondo ed individuato da Nico Acampora per esportare anche l’inclusione sociale delle persone autistiche” dicono dal Comando.

Un’occasione, per i ragazzi di PizzAut di conoscere ed avvicinarsi alla Guardia di Finanza con la proiezione di immagini e spot istituzionali all’interno del locale e uno stand all’ingresso del locale di via Philips.

Monza, la serata per i 250 anni del Corpo da PizzAut: l’intervento del Comandante

Il comandante provinciale, colonnello Gerardo Marinelli, ha illustrato i compiti del Corpo e il significato del motto celebrativo “Nella tradizione il futuro”, che descrive l’essenza e la proiezione della Guardia di Finanza, ancorata alle proprie tradizione ma in grado di innovarsi. Al termine della serata ha consegnato al fondatore Acampora un oggetto ricordo in ceramica, raffigurante la Corona Ferrea stilizzata con il fregio del Corpo.