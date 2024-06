Monza, la Polizia di Stato incontra PizzAut: serata con la scientifica e pista per l’educazione stradale

Educazione stradale in bicicletta, dimostrazioni della polizia scientifica e modelli mitici in esposizione come l’Alfasud e l’Alfetta: oltre 350 persone, tantissimi bambini, hanno partecipato sabato 22 giugno a una serata inclusiva da PizzAut che ha visto la presenza di agenti della Polizia di Stato di Monza.

Un momento voluto dal “padrone di casa” Nico Acampora per far capire ai suoi ragazzi, affetti da autismo, pizzaioli e camerieri della pizzeria PizzAut, ma anche a tutti gli altri presenti alla iniziativa, che il poliziotto: “non è solo una divisa, ma è un amico ed un punto di riferimento”.

Il personale in servizio presso il Gabinetto Provinciale della Questura di Monza e della Brianza ha allestito una scena del crimine mostrando gli strumenti utilizzati durante i sopralluoghi e ha spiegato le tecniche di rilevamento delle impronte e delle tracce del reato.

Monza, la Polizia incontra PizzAut: anche gli occhiali speciali

La Polizia stradale ha invece organizzato momenti di educazione stradale: gli adulti hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova con il “tappeto dell’ebbrezza” utilizzando speciali occhiali che danno la sensazione di guidare sotto l’effetto di stupefacenti e sostanze psicotrope.

I bambini sono invece stati calamitati da un’enorme pista allestita al centro del piazzale, con segnaletica orizzontale, verticale e lanterne semaforiche: scelta la bicicletta hanno potuto giocare e pedalare, sempre sotto l’occhio vigile, oltre che dei genitori, degli operatori della Polizia Stradale che hanno colto l’occasione per spiegare le regole più importanti per la circolazione su strada, sia a piedi che in bicicletta.

Presente anche il pullman della Polizia con a bordo personale altamente specializzato che ha creato momenti di incontro mostrando ai presenti video e messaggi istituzionali finalizzati alla prevenzione degli incidenti alla guida e poi i mezzi in uso alla Polizia di Stato come l’Alfa Tonale e la Skoda Superb, oltre che alcune auto storiche come l’ Alfasud e la gettonatissima Alfetta.