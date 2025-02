Rovagnati e Pizzaut sono andate a braccetto fin dall’inizio dell’avventura con l’apertura del primo ristorante a Cassina de’ Pecchi. Il giorno dopo la notizia della morte di Lorenzo Rovagnati in un incidente aereo, precipitato con l’elicottero con cui abitualmente si spostava dalla Brianza alla provincia di Parma dove c’è una tenuta di famiglia, anche tra i ragazzi di Nico Acampora è calato il silenzio. Nell’incidente sono morti anche due piloti.

Morte di Lorenzo Rovagnati, momento di silenzio da Pizzaut: «Tutti i ragazzi si stringono alla famiglia»

«In questo drammatico momento – si legge in una nota – Tutti i ragazzi di PizzAut si stringono intorno alla famiglia Rovagnati, da sempre a noi vicina. Oggi osserveremo un momento di silenzio e di raccoglimento nei nostri ristoranti per ricordare Lorenzo e a lui e alla sua famiglia vanno le nostre preghiere. Riposa in pace».

Morte di Lorenzo Rovagnati, momento di silenzio da Pizzaut: le due imprese fianco a fianco fin dall’inizio

La società Rovagnati è stata anche tra le prime ad aderire al Progetto Pizzautobus, quello che entro dieci anni vuole esportare in tutta Italia su 100 food truck la pizza e il lavoro delle persone autistiche. Uno dei “furgoni pizzeria” è stato donato dall’azienda con sede storica a Biassono e consegnato a dicembre 2024 per far partire concretamente il progetto.

“La partnership rispecchia perfettamente l’impegno di Rovagnati che da sempre si pone a fianco delle comunità che ospitano l’azienda attraverso azioni concrete, eventi e iniziative anche a livello locale che pongono al centro le persone e il territorio – aveva commentato l’azienda spiegando la nuova collaborazione – Ai truck, poi, sarà possibile acquistare anche la pizza speciale Gran Biscotto, realizzata con il prosciutto Rovagnati. Dopo alcune prime felici iniziative insieme, siamo orgogliosi di aver dato vita a questa nuova collaborazione di lungo periodo con PizzAut e di contribuire alla realizzazione di un progetto ambizioso per il sostegno del territorio e delle persone che vi lavorano. Insieme a PizzAut, di cui condividiamo a pieno il valore di cultura inclusiva, vogliamo impegnarci in maniera concreta per promuovere l’inclusione lavorativa e la promozione della diversità”.