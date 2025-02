Elicottero cade nel Parmense: tre morti, tra loro Lorenzo Rovagnati

Incidente aereo nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio in provincia di Parma: un elicottero è precipitato all’interno di una proprietà della famiglia Rovagnati, che in Brianza ha fondato l’azienda di salumi con sedi a Biassono, Arcore e Villasanta diventata famosa in tutto il mondo. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.20 nella proprietà del castello di Castelguelfo, secondo le prime informazioni sarebbero tre le persone a bordo, nessuno è sopravvissuto.

È confermato che tra le vittime c’è Lorenzo Rovagnati, 41 anni, uno dei fratelli – con Ferruccio, maggiore di tre anni – a capo dell’azienda. Il suo nome sarebbe stato fatto da diverse persone ai soccorritori sul posto.

Monza Top 500+ 2018: la consegna del Premio Rovagnati: Lorenzo è il primo a sinistra

Elicottero cade nel Parmense: morto Lorenzo Rovagnati, l’impegno anche nel sociale

Lorenzo Rovagnati era amministratore delegato dell’azienda fondata dal padre Paolo negli anni ’60. La Rovagnati famosa in tutto il mondo per la produzione di salumi, e di prosciutto cotto in particolare con grande visibilità in tv negli anni ’90, è attiva anche nel sociale con programmi di educazione alimentare e benessere nelle scuole, partner di eventi sul territorio e al fianco fin dall’inizio del progetto PizzAut, con la donazione recente del primo Pizzautobus del progetto di food truck per esportare il progetto in tutta Italia.