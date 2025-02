Da una parte l’incredulità dell’azienda, dall’altra il lavoro degli investigatori per chiarire le circostanze dell’incidente aereo che mercoledì sera è costato la vita a Lorenzo Rovagnati, a capo con la mamma e il fratello, dell’impero dei salumi con sede storica a Biassono.

L’elicottero su cui viaggiava Rovagnati, 41 anni, è precipitato all’interno di una proprietà della famiglia a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. Nello schianto sono morti anche i due copiloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani: tutte e tre le vittime sarebbero decedute sul colpo, Rovagnati è stato rinvenuto all’interno della cabina.

Morte di Lorenzo Rovagnati, le indagini e le prime conferme

Le prime indagini hanno permesso di chiarire che il velivolo è precipitato poco dopo il decollo per cause da accertare, schiantandosi nell’area del decollo stesso. Lo ha comunicato la Procura di Parma. Area ed elicottero sono stati messi sotto sequestro, insieme alla documentazione relativa al volo per cercare di accertare le cause dell’incidente. Sulla zona nella serata di mercoledì era presente una fitta nebbia, è da chiarire se questo possa avere influito sulle manovre. La cause potranno essere chiarite anche dall’autopsia.

Morte di Lorenzo Rovagnati, le sedi dell’azienda in Italia

Lorenzo Rovagnati era solito viaggiare in elicottero ogni mercoledì tra la Lombardia e la residenza in provincia di Parma. L’azienda, lanciata negli anni ’60 dal papà Paolo che diede una spinta decisiva all’attività del capostipite Angelo Ferruccio Rovagnati, da Biassono si era allargata sul territorio a cavallo del 2000 con unità produttive ad Arcore e Villasanta e poi in Emilia a Sala Baganza e Felino, in provincia di Parma, e a Faenza (Ravenna).

Per poi, dal 2010, andare all’estero con l’esportazione in Francia, Belgio, Germania, Irlanda e Stati Uniti d’America, dove nel 2021 nel New Jersey Rovagnati ha aperto il primo stabilimento produttivo oltre confine.

Morte di Lorenzo Rovagnati, la nota dell’azienda

«Rovagnati ha appreso attonita l’improvvisa scomparsa del Dottor Lorenzo Rovagnati, rimasto coinvolto in un incidente in cui hanno perso la vita anche i due piloti – si legge in una nota diramata giovedì mattina – L’intera comunità dell’azienda, in ogni parte del mondo, si stringe attorno alle famiglie in questo momento di grande dolore».

Morte di Lorenzo Rovagnati, la storia della famiglia

Poche parole, come nello stile della famiglia. Poca smania di apparire e, nel caso, spesso insieme: con mamma Claudia Limonta e il fratello Ferruccio, di tre anni più grande. Così era stato anche in occasione delle cerimonie della classifica Top 500+, la graduatoria delle eccellenze brianzole per bilancio stilata da Pwc e Assolombarda con il Cittadino, che nelle prime edizioni ha visto l’assegnazione del Premio Paolo Rovagnati nel ricordo dell’imprenditore di Biassono. O alle inaugurazioni che hanno reso l’azienda innovativa sotto molti punti di vista: dalla comunicazione portata in tv con le grandi sponsorizzazioni degli anni ’90 e la visibilità regalata da Canale 5 e Mike Bongiorno, alla presenza sul territorio – con l’outlet di Biassono o il Bistrò di Milano, la presenza nelle scuole o l’impegno sociale, fino alla produzione su cui negli anni 2000 ha investito sia in tecnologia votata al green che di proposte al pubblico.

Con un fatturato superiore a 335 milioni di euro e circa 1.200 lavoratori, oggi l’azienda è presente in più di 20 Paesi in tutto il mondo. I sei stabilimenti produttivi in Italia sono specializzati per categoria per garantire qualità e attenzione ai processi: Biassono per il prosciutto cotto, Villasanta per gli affettati e gli stagionati brevi, Arcore per i piatti pronti, Felino e Sala Baganza per il prosciutto crudo, Faenza per la mortadella.

Morte di Lorenzo Rovagnati, il film su Paolo Rovagnati

Nel 2023 Rovagnati si è concessa un regalo un po’ fuori dagli schemi: un cortometraggio per celebrare la storia di Paolo Rovagnati a 80 anni dalla nascita, nel 1943, e a 15 dalla sua scomparsa.

Morte di Lorenzo Rovagnati, il cordoglio di Assolombarda

Mercoledì a tarda sera il cordoglio del sindaco e del vicesindaco di Biassono e le prime reazioni incredule all’incidente. Giovedì il presidente Alessandro Spada, il direttore generale Alessandro Scarabelli, e tutta Assolombarda hanno ricordato Lorenzo Rovagnati, come “terza generazione della famiglia di imprenditori brianzoli parte della comunità di Assolombarda e attori sociali attenti alle esigenze dei territori in cui operano, Lorenzo Rovagnati ha dimostrato in questi anni la passione e la determinazione tipici di quel fare impresa che rende grande il Made in Italy nel mondo. In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia – in particolare alla madre Claudia e al fratello Ferruccio – e a tutti i loro collaboratori“.

«Un giorno triste», ha commentato subito il sindaco biassonese Casiraghi, per la perdita di un uomo «sempre disponibile» gli ha fatto eco il vice Cesana.

L’amministratore delegato «di un’azienda che anche a Villasanta, con la sede aperta nel 1998 in viale Monza, ha lasciato la sua impronta costituendo un elemento di ricchezza per il territorio», ha commentato l’amministrazione comunale villasantese a nome di tutta la cittadinanza.