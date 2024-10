Biassono: Rovagnati punta all’80% di autonomia energetica nei suoi stabilimenti

Rovagnati sempre più sostenibile: è arrivata a produrre il 65% del proprio fabbisogno energetico grazie agli impianti di co-generazione negli stabilimenti e prevede di arrivare all’80% con investimenti nelle rinnovabili.

È quanto emerge dal primo rapporto sulla sostenibilità del gruppo alimentare brianzolo con sede a Biassono. In particolare è in corso un ampiamento del parco fotovoltaico negli stabilimenti brianzoli di Villasanta e Arcore, e in quelli in provincia di Parma di Felino, Sala Baganza e Noceto, dove è tra l’altro presente anche l’azienda agricola controllata Borgo del Sole. E lo sviluppo sostenibile “dentro e fuori l’azienda”, si legge ancora nel rapporto, è perseguito anche attraverso un team ‘Esg interfunzionale’ e un’apposita funzione aziendale.