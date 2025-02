Morte di Lorenzo Rovagnati, in lutto anche la protezione civile di Limbiate per il pilota Massa

La tragedia di Castelguelfo di Noceto in cui ha perso la vita l’imprenditore Lorenzo Rovagnati colpisce anche Limbiate. Nell’incidente aereo è morto anche Flavio Massa, 59 anni, pilota e attivo nella protezione civile del Comune. La terza vittima della caduta dell’elicottero è Leonardo Italiani.

Lo hanno ricordato in una nota il capogruppo della Lega in Regione, Alessandro Corbetta, e l’assessore alla Protezione Civile di Limbiate Cinzia Galli: «Cordoglio per la scomparsa di Flavio Massa, che era a bordo dell’elicottero dell’imprenditore Lorenzo Rovagnati precipitato ieri in provincia di Parma. Flavio, oltreché pilota, era un membro molto attivo della Protezione Civile di Limbiate. La sua prematura scomparsa ci lascia sbigottiti. Vogliamo esprimere alla famiglia la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze, così come alla Protezione Civile di Limbiate. Ci stringiamo alla famiglia in un abbraccio, ringraziandoli per quanto Flavio ha fatto per la nostra comunità».