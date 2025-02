«Sono incredulo: un triste giorno per Biassono». Il sindaco Luciano Casiraghi commenta «commosso e incredulo» la notizia della morte di Lorenzo Rovagnati in un incidente aereo nel Parmense.

Morte di Lorenzo Rovagnati, il sindaco di Biassono: «Un giovane buono, onesto e operoso»

«Questa sera mi ha chiamato il Sindaco di Noceto e ho appreso con sgomento e profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa del nostro Concittadino Lorenzo Rovagnati a causa di un tragico incidente a Castelguelfo – ha fatto sapere – Lorenzo è stato un giovane buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti coloro che lo conoscevano in azienda e non solo. La sua perdita è difficile da accettare per tutti noi; un giovane che aveva davanti a sè ancora un grande futuro, come padre, e come imprenditore, ma purtroppo la vita ci ha riservato qualcosa di terribile per il nostro Concittadino Lorenzo. Sono commosso e incredulo per quanto accaduto. In questa triste giorno, da Sindaco, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, con la mia Giunta, porgo le più sentite condoglianze a tutta la Famiglia e alla sua amata moglie».

Morte di Lorenzo Rovagnati, il vicesindaco: «Una persona sempre disponibile per Biassono»

«Ci sono giorni e momenti tristi, difficili da accettare. Oggi è uno di quei momenti», ha scritto il vicesindaco Donato Cesana.

«Ci lascia un ragazzo di 41 anni, padre, marito, figlio, uomo semplice, umile, coraggioso e buono. Ci lascia un pezzo di presente e una fetta immensa di futuro per tutta la famiglia Rovagnati e per la nostra comunità. Una persona sempre disponibile per Biassono, capace di continuare a crescere e fare crescere la propria azienda e i propri sogni. Partecipante attivo dello sviluppo sociale ed economico di Biassono e dei biassonesi, testimone della tradizione sana e laboriosa dei brianzoli. È stato un “colpo di fucile”, per me, questa notizia drammatica appresa poche ore fa e di cui ancora rimango incredulo e sgomento. Grazie per tutte le parole, l’aiuto e la condivisione che tu e la tua famiglia mi hanno dato in questi anni di amministrazione, sempre nell’interesse di Biassono, senza mai tirarti indietro e con una semplicità unica. Mi mancherai, Lorenzo, mancherai a tutta la nostra comunità e sarai sempre un limpido esempio di integrità morale, onestà e gentilezza. Con stima, amicizia e riconoscenza, Riposa in pace Lorenzo».