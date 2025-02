Morte di Lorenzo Rovagnati, la Provincia MB: «Un pensiero particolare per la madre, premio speciale Beato Talamoni»

Un pensiero particolare per la mamma, Claudia Limonta Rovagnati di 79 anni. La Provincia di Monza e Brianza si è unita al cordoglio per la morte di Lorenzo Rovagnati rivolgendosi alla famiglia.

«Un pensiero particolare va alla madre, Claudia Limonta Rovagnati, che nel 2019 era stata insignita della Menzione Speciale Beato Talamoni per l’impegno, la passione, la tenacia con cui ha preso la guida di una grande azienda leader del territorio. La famiglia Rovagnati è sempre stata una delle eccellenze imprenditoriali della Brianza, capace di portare avanti un modello di business aperto alla solidarietà sociale e all’attenzione per l’ambiente. La scomparsa di Lorenzo è una perdita per tutti noi», ha commentato il presidente Luca Santambrogio.