Chef Alessandro Borghese da Pizzaut a Monza: sorrisi, foto e “tanto amore”

Alessandro Borghese aveva già gustato la pizza di PizzAut all’autodromo nazionale nel giorno del Gp d’Italia. Venerdì 7 febbraio è tornato a Monza a pranzo nel ristorante di via Philips: una giornata di abbracci e sorrisi, di festa e foto per la brigata di cucina e di sala (e per i clienti presenti). E di un’altra “pizza da Undici“, ancora una volta più del “diesci” che lo chef con la sua inconfondibile cadenza assegna ai ristoratori nella sua trasmissione in tv.

Monza Pizzaut Alessandro Borghese

Chef Alessandro Borghese da Pizzaut a Monza: l’emozione e l’apprezzamento

Il cameriere Edo, infatti, ha servito allo chef la pizza Steba, invenzione del pizzaiolo Matteo (o anche detto Matteone) e una delle specialità “GourmAut” del menù: una pizza con pomodoro, mozzarella fiordilatte, carpaccio di bresaola della Valtellina e stracciatella campana su letto di rucoletta, olio Evo. E “tanto amore – sottolineano da Pizzaut – l’ingrediente segreto“.

“Delicatissima e buonissima“, ha commentato Borghese dopo l’assaggio. “Voi con l’amore avete fatto un miracolo, questo è un ristorante vero, con 300 coperti e pizzaioli e camerieri fanno un lavoro vero. La pizza è buonissima e l’atmosfera che si vive ancora meglio“, ha detto ancora nelle parole riportate dallo staff e nella allegra diretta social sulle pagine della pizzeria.