Incidente stradale a Carate Brianza, tanta paura per un motociclista

Soccorsi allertati in codice rosso lunedì mattina 29 gennaio a Carate Brianza, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per le due persone coinvolte nell’incidente stradale successo all’altezza di via Bosco Pascoli, sulla Sp6 tra Carate e Albiate, poco prima delle 9.30.

Incidente stradale a Carate Brianza, coinvolte moto e auto

I timori inizialmente era tutti per un motociclista di 44 anni che ha sbattuto violentemente contro un’auto nel suo stesso senso di marcia, forse in fase di svolta. La dinamica sarà ricostruita dalla polizia locale. Il ferito è stato preso in carico dalla Croce Bianca di Giussano e dall’autoinfermieristica di Cantù e poi trasportato in codice verde all’ospeale di Carate Brianza.

Incidente stradale a Carate Brianza, strada chiusa

La strada è rimasta chiusa per il tempo di soccorsi e rilievi con ripercussioni sul traffico.