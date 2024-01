Investita da un’auto a Monza, è grave: “Il conducente positivo all’alcol test”

Una donna di 36 anni è stata investita da un’auto ed è in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stata trasportata in codice rosso. L’‘incidente stradale è accaduto attorno alle 20.30 di martedì 23 gennaio nel capoluogo brianzolo, in via Amilcare Ponchielli, all’incrocio con via Pierluigi da Palestrina.

Monza, una donna investita a Monza in via Ponchielli: l’automobilista è un 58enne residente in provincia

Sul posto, oltre a un’ambulanza e un’automedica inviate dal 118, è intervenuta una auto pattuglia della Polizia locale supportata dall’ufficiale di coordino e da personale dell’ufficio infortunistica stradale del Comando di via Marsala.

Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata investita da un automobilista 58enne, residente in provincia di Monza, al volante di una Renault. Titolare di regolare patente di guida, da quanto comunicato dalla Polizia locale, è stato sottoposto ad accertamenti sul tasso alcolemico: “che hanno dato esito positivo”. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del veicolo. Ulteriori accertamenti sono in corso.