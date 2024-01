Usmate-Velate: ancora un incidente alla bananina

Incrocio killer, incrocio maledetto, paura alla rotonda di Usmate, svincolo maledetto… Insomma, l‘incrocio della bananina è stato appellato in tutti i modi per significare la lunga sequenza di incidenti stradali, anche gravissimi che si sono verificati in quel tratto di strada. Poi, finalmente, la notizia: finalmente partono i lavori della rotatoria che dovrebbero eliminare, una volta per sempre, sinistri, feriti e vittime (il più delle volte vittime della loro stessa disattenzione).

Usmate-Velate: ancora un incidente e i lavori alla rotonda

Il Comune capofila di Usmate Velate infatti, con il Comune di Arcore hanno sostenuto al 50 per cento le spese per gli incarichi di progettazione, mentre la fase di affidamento, esecuzione e collaudo rimane a carico della Provincia di Monza e Brianza per un importo complessivo di 144mila euro.

E infatti lo scorso 8 gennaio sono partiti i lavori: un intervento volto a migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti in un’area da sempre considerata fra le più critiche della provincia di Monza e Brianza. Tutto a posto? Basta incidenti? Figuriamoci.

Usmate-Velate: ancora un incidente, coinvolti un camion e una Fiat 500

È proprio nel bel mezzo dei lavori di sbancamento e sistemazione della nuova rotatoria, con mezzi di movimento terra vistosamente impegnati, che l’incrocio ha voluto mietere la sua ultima vittima. Martedì 23 gennaio, verso le 14.30 solo un miracolo non ha visto l’ennesima tragedia: un autoarticolato ha preso in pieno una “500” spingendola per oltre 20 metri. Per il conducente dell’utilitaria un grandissimo spavento ma per fortuna è sceso dalla sua vettura tremante ma senza alcun graffio.

Per l’autista dell’autoarticolato uno choc fino a quando non ha visto l’anziano conducente dell’autoveicolo scendere con le sue gambe. Sul luogo dell’ennesimo sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Usmate Velate per accertare le eventuali responsabilità.