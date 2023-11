Usmate-Velate: partono (finalmente) i lavori per la rotatoria della Sp177 “salva-incidenti”

Entro la fine dell’anno finalmente lo svincolo maledetto di Usmate-Velate e Arcore diventerà una più sicura rotatoria che dovrebbe attenuare gli incidenti. Sono stati consegnati ufficialmente all’impresa aggiudicataria della procedura di gara i lavori di riqualificazione dell’incrocio della SP 177 e Viale Monza, tra i Comuni di Arcore e Usmate Velate. Secondo l’utenza si tratta di uno degli incroci più pericolosi presenti nel reticolato stradale di competenza della Provincia di Monza e della Brianza, spesso al centro delle cronache per incidentistradali molto gravi.

Usmate-Velate: partono (finalmente) i lavori e la nuova viabilità

Frutto di collaborazione fra le amministrazioni coinvolte, a seguito del protocollo di intesa siglato dalla Provincia di Monza con la Prefettura di Monza e Brianza e i Comuni di Arcore e Usmate Velate, obiettivo dell’intervento è quello di ridurre drasticamente l’incidentalità e il numero dei sinistri. Per farlo, è stata adottata una riorganizzazione delle precedenze all’interno dell’incrocio, modificando la viabilità attuale con una soluzione che regolamenti in maniera più ottimale i flussi veicolari mediante una rotatoria cosiddetta “alla francese” o “europea”, lasciando una corsia dedicata per la direzione Arcore-Vimercate. Questo tipo di soluzione costringerà il flusso di traffico proveniente da Vimercate verso Arcore non più a proseguire direttamente la sua marcia, ma a rallentare la velocità di percorrenza per immettersi in una intersezione in cui si deve concedere la precedenza. Chi proviene da Arcore in direzione Usmate, invece, nella svolta a sinistra non avrà più interferenze con i veicoli che spesso arrivano a forte velocità.

Usmate-Velate: partono (finalmente) i lavori, “Non potecamo aspettare”

“Si tratta di uno dei tanti interventi che non potevano più aspettare. Non appena abbiamo avuto a disposizione le risorse necessarie ci siamo attivati immediatamente con le altre amministrazioni interessate per trovare una soluzione, e questo è il risultato, con la speranza, ma anche la fiducia, che l’obiettivo previsionale si mantenga tale a conclusione degli interventi” ha commentato il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio. Il Comune capofila di Usmate Velate e il Comune di Arcore hanno sostenuto al 50% le spese per gli incarichi di progettazione, mentre la fase di affidamento, esecuzione e collaudo è in capo alla Provincia MB per un importo complessivo di 144.000 €. A partire dai prossimi giorni verrà avviata la fase di cantierizzazione, per poi procedere successivamente con la realizzazione delle opere di riqualificazione dell’incrocio.I lavori saranno ultimati entro la fine di quest’anno e dovrebbero durare circa 35 giorni, salvo imprevisti e condizioni meteo avverse e ad eccezione di qualche intervento di asfaltatura/sagomatura finale che potrà protrarsi nel corso dell’annualità successiva. A tal proposito saranno inevitabilmente previsti alcuni disagi alla circolazione stradale nell’area interessata, che saranno prontamente segnalati sul sito e sui social media della Provincia MB.