Statale 36, incidente a Verano Brianza: carambola tra auto e mezzo pesante, grave una donna

Due auto e un mezzo pesante coinvolti in un grave incidente che nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio ha costretto anche alla chiusura della Statale 36 in direzione Milano. È successo all’altezza di Verano Brianza – Paina Carate Brianza una manciata di minuti prima delle 17, sul posto in codice rosso allertate tre ambulanze, l’automedica, l’elisoccorso e i vigili del fuoco da Desio e Lissone con tre mezzi insieme alla polizia stradale e al personale Anas.

Statale 36, grave incidente a Verano Brianza: cinque persone soccorse

Incidente SS36 Verano Brianza direzione Milano

I soccorritori hanno preso in carico cinque persone tra cui una bambina e una donna, entrambe passeggere delle due auto. La donna era sul veicolo che nella carambola è finito contro lo spartitraffico: 41 anni, è stata trasportata in ospedale a Monza in codice rosso per traumi al bacino e agli arti inferiori.

Traumi minori per l’uomo di 40 anni al volante di una delle auto e per la bambina di 7 anni, trasportati entrambi in codice giallo a Monza. Non ospedalizzati un altro uomo e l’autista del camion.

Statale 36, grave incidente a Verano Brianza: ripercussioni sul traffico

Incidente SS36 Verano Brianza direzione Milano

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in direzione sud con deviazioni sulla viabilità locale ugualmente congestionata. E anche in direzione nord dove si sono registrati i rallentamenti per curiosi.

