Malore in casa, soccorsi in forze a Seregno e strada chiusa al traffico

È stato necessario chiudere al traffico una strada a Seregno per permettere i soccorsi a una persona colta da malore nella sua abitazione. È successo intorno all’ora di pranzo di martedì 30 aprile, nella zona Don Orione. L’allarme è scattato quando la persona non ha risposto e sono stati attivati i soccorsi arrivati in posto con ambulanza, automedica, vigili del fuoco da Desio e da Seregno, carabinieri.

Malore in casa, per la presenza dei soccorsi è stata chiusa una strada

Col passare dei minuti i soccorritori sono riusciti a chiarire i contorni dell’intervento: la persona in casa non era in grado di aprire la porta, è stata trasportata non in pericolo di vita all’ospedale.

La presenza dei mezzi di soccorso ha messo in subbuglio la zona, sia tra i vicini sia per la viabilità. Dato lo stop temporaneo al traffico, alcuni mezzi pesanti sono stati chiamati a diverse manovre per superare il blocco.