Ciclista investito a Giussano: strada chiusa e traffico in tilt

Traffico in tilt tra Giussano e Seregno nel tardo pomeriggio di martedì 23 gennaio a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un ciclista investito all’incrocio di via IV Novembre a Paina di Giussano. L’uomo viaggiava su una bici elettrica che nell’impatto è rimasta incastrata sotto l’auto mentre il ciclista, 25 anni, è stato sbalzato.

Ciclista investito a Giussano: sul posto ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia locale

Incidente Giussano investimento ciclista

L’ambulanza è stata allertata con l’automedica in codice rosso e poi, dopo i primi soccorsi, ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i vigili del fuoco da Carate per la messa in sicurezza della batteria delle due ruote e gli agenti di polizia locale di Giussano e, in supporto, di Seregno per dipanare il grande ingorgo creato dall’evento.

Ciclista investito a Giussano: traffico deviato

Incidente Giussano investimento ciclista Incidente Giussano investimento ciclista

La strada è molto trafficata, soprattutto nelle ore di punta, ed è stata chiusa in attesa della fine dei rilievi e della rimozione dei veicoli coinvolti. Gli automobilisti sono stati deviati verso il centro di Giussano con conseguenza di code e rallentamenti.