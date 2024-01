Incidente stradale a Lentate: finisce contro una vettura in sosta e si ribalta

Incidente stradale con un’auto ribaltata a Lentate sul Seveso, nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio. Il sinistro è accaduto in via Cadorna attorno alle 15.40.

Incidente con ribaltamento a Lentate, sul posto i vigili del fuoco

Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, insieme a personale paramedico inviato dal 118 e una pattuglia della polizia locale per soccorrere gli occupanti (ci sarebbe un ferito) e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Secondo una sommaria ricostruzione, l’auto che si è ribaltata, per motivi ancora da chiarire, sarebbe andata inizialmente ad impattare contro una vettura in sosta.