I 20 anni di Brianzacque e i cinque obiettivi per il futuro

Ha le radici piantate nella sua storia ma lo sguardo orientato in avanti: proprio per questo Brianzacque, nata il 12 giugno 2003, è pronta a festeggiare “vent’anni di futuro” come ha affermato lunedì 26 giugno il presidente Enrico Boerci durante la conferenza stampa a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Attilio Fontana.

I successi inanellati in due decenni, ha notato, sono il frutto della passione dei dipendenti e della lungimiranza dei sindaci che, in modo trasversale, hanno deciso di affidare a un’unica azienda i servizi fino ad allora svolti da una decina di partecipate.

Brianzacque: i cinque obiettivi per il futuro

L’Academy per il ricambio generazionale

Nel prossimo futuro Brianzacque proverà a centrare cinque nuovi obiettivi: «Vorremmo creare un’academy – ha spiegato Boerci – che, in collaborazione con le istituzioni, aiuti i giovani diplomati e laureati» a mettere a frutto le loro professionalità, non li costringa a cercare impiego altrove e accompagni il ricambio generazionale delle partecipate alla ricerca di tecnici.

Sinergia con Ato per la gestione dei corsi d’acqua

In sinergia con Ato, la società punta a destinare una parte dei 73 milioni di euro stanziati nel 2023 per gli investimenti a un progetto per la gestione del reticolo idrico minore che preveda, tra l’altro, la pulizia e la manutenzione delle sponde dei corsi d’acqua: «Per farlo – ha aggiunto il presidente – è, però, necessario che la Regione inserisca la possibilità nella normativa».

Erogatori d’acqua in tutte le scuole superiori

Dovrebbe, invece, essere meno complicato installare in tutte le scuole superiori pubbliche brianzole gli erogatori in modo che gli studenti, dotati di borracce fornite dalla società e dalla Provincia, evitino di acquistare l’acqua in bottiglia.

Rigenerazione urbana

L’azienda proseguirà sulla strada della rigenerazione urbana che, anche con i finanziamenti del Pirellone, ha portato alla creazione dei parchi dell’acqua.

Ampliamento interrato del depuratore di San Rocco

Non è, invece, imminente l’ampliamento del depuratore di San Rocco con lo scavo di un impianto interrato dietro il bocciodromo di via Rosmini che migliori ulteriormente la qualità dell’acqua rilasciata nel Lambro dopo il trattamento dei reflui. «Cercheremo le risorse e, intanto, avvieremo la progettazione» ha precisato Boerci.

Brianzacque, il presidente Fontana: «Fate quello che chiediamo a livello statale con l’autonomia differenziata»

«Brianzacque – ha commentato Fontana – dimostra che a volte le aziende pubbliche sono migliori di quelle private e che possono competere ad armi pari. Voi avete la capacità di innovare, di fare ricerca, di intercettare i fondi e, in più, siete radicati sul territorio. È quello che chiediamo di poter fare a livello statale con l’autonomia differenziata» avversata dagli amministratori del Sud e «dai ministeri che non vogliono perdere i loro poteri».