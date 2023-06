Allagamenti a Robbiano, via al cantiere da 1,6 milioni di euro

Stop agli allagamenti in via Dante e Piazza Cadorna, a Robbiano, grazie a un intervento da 1,6 milioni di euro per risolvere i problemi di insufficienza idraulica e fronteggiare gli episodi di allagamento che si verificano nel centro della frazione di Giussano, in occasione di eventi atmosferici anche di lieve entità.

Allagamenti a Robbiano, progetto BrianzAcque nelle vie Dante-Cadorna

La Giunta Citterio nei giorni scorsi ha approvato un maxi progetto di potenziamento dei collettori di via Dante-Cadorna che consentirà di mettere in sicurezza il centro della frazione. L’opera sarà interamente finanziata da BrianzAcque. Il via al cantiere è previsto nell’estate 2023 e durerà circa un’anno.

«Abbiamo purtroppo ancora tutti negli occhi le immagini di via Dante e delle aree centrali di Robbiano invase da un fiume d’acqua, con i conseguenti danni e pericoli che non vogliamo possano riaccadere – hanno sottolineato il sindaco Marco Citterio e l’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Crippa – Questo intervento, progettato da BrianzAcque e fortemente voluto dal Comune, consentirà di risolvere definitivamente la problematica. Si tratta di un investimento, in termini di risorse economiche, senza precedenti per Robbiano ma fondamentale per mettere in sicurezza la frazione».

Allagamenti a Robbiano, intervento per una lunghezza di 215 metri

L’intervento si svilupperà da Via Madonnina fino a Via Monviso – via Monte San Michele, per una lunghezza complessiva di circa 215 metri. Il progetto prevede un potenziamento della rete in via Monte San Michele, via Dante e Piazza Cadorna per risolvere gli attuali problemi di insufficienza idraulica. Le cause delle criticità idrauliche in via Dante, come spiegato dalla Giunta Citterio, sono conseguenza dell’impostazione della rete stessa che, attualmente, veicola gran parte delle acque nelle zone del centro e principalmente sulla dorsale di via Dante.

Un’ulteriore criticità è dettata anche dalla conformazione del piano stradale che presenta una forte pendenza fino all’intersezione di via Dante con piazza Cadorna e via Monte San Michele.

Allagamenti a Robbiano, previsto un incontro pubblico

Prima dell’inizio lavori da parte di BrianzAcque, previsto l’intervento per i lavori di spostamento delle reti in sottosuolo – acquedotto, telefonia e gas – e il loro relativo spostamento anche in corrispondenza dei marciapiedi. L’intervento di BrianzAcque proseguirà poi per step, con conseguenti modifiche alla viabilità ordinaria. Fine cantiere per l’estate 2024.

Nelle prossime settimane, in città, sarà organizzato un incontro pubblico, in cui i tecnici di BrianzAcque e l’amministrazione comunale spiegheranno nel dettaglio le opere da realizzare, gli obiettivi del progetto e le tempistiche di esecuzione.