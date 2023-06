A Villasanta nuovo pozzo firmato BrianzAcque, il presidente Boerci: “Polmone per tutta la Brianza”

Taglio del nastro a Villasanta per il nuovo pozzo progettato e realizzato da BrianzAcque, in zona Sant’Alessandro. Martedì 20 giugno, alla presenza del sindaco, Luca Ornago, dell’assessore all’Ambiente, Gabriella Garatti, del presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci e dello staff tecnico che ha realizzato l’opera, è stato presentato alla stampa il nuovo impianto, che si trova proprio a ridosso dell’ecomostro di via Fieramosca.

Nuovo pozzo a Villasanta, sull’area esisteva già un perforo

In quest’area, infatti, esisteva già un perforo risalente al 2008, quando aveva preso il via il progetto edilizio poi fallito. «Nonostante fosse già presente lo scavo il progetto era stato bloccato a causa del mancato rispetto delle distanze di sicurezza con la costruzione -ha spiegato il sindaco -. È stato il buon senso a prevalere e la situazione si è sbloccata, e in meno di un anno siamo arrivati a questa inaugurazione». Prima dell’intervento, infatti, l’area era abbandonata e da riqualificare, «oggi è diventato un angolo di produttività e benessere – ha continuato Ornago -. Questo intervento è il primo passo di ripartenza per la riqualificazione di quest’area, dopo l’annuncio della vendita dell’immobile di via Fieramosca».

Villasanta, il nuovo pozzo di via Da Vinci attivo a giorni

Attualmente il pozzo di via Da Vinci non è ancora collegato alla rete pubblica perché in attesa del nullaosta da parte di Ats, ma si tratta di una questione di giorni. Una volta entrato in servizio il nuovo pozzo garantirà il recupero di una portata utile pari a 20 litri al secondo. Si tratta del sesto pozzo attivo a Villasanta, «un’opportunità per il periodo estivo che servirà la città ma sarà un polmone per tutta la Brianza», ha ribadito il presidente Boerci. Il costo dell’opera è di quasi mezzo milione di euro, di cui 180.000 derivano da un bando promosso dalla Protezione civile per interventi volti a intervenire contro il deficit idrico.

Nuovo pozzo BrianzAcque a Villasanta, pesca da due falde fino a 110 metri

Negli ultimi anni BrianzAcque ha realizzato tre interconnessioni sull’acquedotto comunale: due da Monza, in via Lecco e via Santa Anastasia e una da Biassono, che servono a garantire la disponibilità di acqua soprattutto nel periodo estivo e quando l’approvvigionamento di risorsa idrica è maggiore. «Il pozzo, profondo 120 metri, pesca da due falde, una a 60 e l’altra a 110 metri di profondità – hanno spiegato Antonello Sala e Maurizio Galliani, responsabile impianti di BrianzAcque -. È stato previsto anche un impianto di trattamento per la barriera contro i microinquinanti».

Un risultato eccezionale, un’eccellenza per Villasanta e per il territorio, ottenuto in soli sette mesi di lavori. «Siamo molto soddisfatti per il completamento di quest’opera, che siamo riusciti a sbloccare grazie non solo all’impegno dei nostri tecnici – ha aggiunto Ludovico Mariani, direttore dell’area tecnica BrianzAcque – ma anche al tempestivo supporto dell’amministrazione comunale e alla disponibilità dei funzionari provinciali che hanno rapidamente approvato le nostre richieste».