Vimercate: BrianzAcque inaugura la terza casetta dell’acqua in città

Inaugurata la terza casetta dell’acqua a Vimercate targata BrianzAcque nella frazione di Ruginello. Lunedì mattina 5 giugno in via Don Lualdi si è tenuta la festosa la cerimonia del tradizionale taglio del nastro con la partecipazione degli alunni della vicina scuola Ungaretti che all’inizio dell’anno scolastico avevano ricevuto in dono le borracce “green” di BrianzAcque e in questa occasione il fumetto della Famiglia Bevilacqua.

Vimercate: BrianzAcque e la tutela dell’acqua

Ha affermato il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci:“Siamo davvero felici di inaugurare questo chiosco alla presenza di tanti bambini che avranno poi modo di usufruirne con le loro famiglie contribuendo così alla diffusione di una nuova cultura a tutela dell’acqua e di una nuova coscienza ambientale a protezione del pianeta”. Questo è il 91esimo distributore nella Provincia di Monza e Brianza e la società che gestisce la rete idrica punta a installare su tutto il territorio brianzolo 100 casette. All’evento hanno preso parte anche l’amministrazione comunale con il sindaco Francesco Cereda e l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio.

Vimercate: BrianzAcque e il rispetto dell’ambiente

“Ringrazio BrianzAcque per avere dato la possibilità di installare la terza casetta dell’acqua a Vimercate – ha affermato il primo cittadino -. Un investimento che proseguiremo per diverse ragioni. In primo luogo la qualità dell’acqua: la casetta eroga acqua buona, controllata, fresca, sia liscia che gassata. In secondo luogo la sostenibilità ambientale, dal momento che riempire bottiglie d’acqua alla casetta vuol dire risparmiare la plastica della bottiglia, lo smog dei camion che distribuiscono l’acqua e quindi meno rifiuti e meno inquinamento”. Come gli altri due presenti a Vimercate in via Carnia e in via Cremagnani e tutti gli altri novanta dislocati lungo il territorio di Monza e Brianza, il distributore eroga H2O gratis nelle versioni liscia e gassata, fresca e a temperatura ambiente. Sempre in funzione, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno e collocati in luoghi strategici, i self service di ’”oro blu” contribuiscono a ridurre il consumo di bottiglie di plastica monouso e ad abbattere l’inquinamento legato alla produzione, al trasporto e allo smaltimento di contenitori e packaging.