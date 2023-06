Brianza 2030, “energia per il futuro”: con il Cittadino un convegno e lo speciale in edicola

“Energia per il futuro” è il tema di Brianza 2030, il focus del Cittadino che si sviluppa in un convegno e nell’inserto speciale patinato in edicola con il giornale nelle uscite di giovedì 15 e sabato 17 giugno.

Lo sviluppo di energie green, sostenibilità, efficientamento nel futuro prossimo di enti istituzionali e imprese.

Brianza 2030, “energia per il futuro”: convegno il 16 giugno alla Bcc di Barlassina e in streaming

Brianza 2030 Il Cittadino

L’appuntamento con il convegno è per venerdì 16 giugno dalle 9 nelle sale della Bcc di Barlassina, in via Cristoforo Colombo, e in streaming sul CittadinoMB (sito, Facebook e Youtube).

Brianza 2030, “energia per il futuro”: i presenti al convegno e alla tavola rotonda

Presenti il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio con Stefano Meroni, presidente Bcc Barlassina a fare gli onori di casa, Gianni Caimi, presidente Assolombarda Sede Monza e Brianza, Fabrizio Sala, onorevole eletto alla Camera, monsignor Dario E. Viganò, vice cancelliere della Pontificia accademia delle Scienze e delle Scienze sociali.

In programma una tavola rotonda moderata dal direttore del Cittadino Cristiano Puglisi con Mario Carlo Novara (presidente Bea), Loredana Bracchitta (presidente Aeb), Enrico Boerci (presidente BrianzAcque), Marco Canzi (presidente Acinque), Diego Perfettibile (Pbn di Mezzago).