Gran successo per il carnevale di Nova Milanese: si pensa già al prossimo

Mancava da quattro anni la sfilata dei carri di carnevale a Nova Milanese. Domenica 19 l’atteso ritorno è stato accolto da migliaia di cittadini di ogni età che hanno voluto condividere la gioia di una tradizione che la pandemia aveva bloccato per tre anni.

Nel 2020 era esattamente domenica 8 marzo quando era prevista la sfilata dei Carri e poche ore prima del ritrovo, l’ordinanza della Prefettura ne vietò lo svolgimento per i dilaganti contagi. I carri all’epoca erano pronti a partire. Vennero conservati per qualche mese, nella speranza di poterli far sfilare. Alla fine vennero distrutti.

Carnevale Nova Milanese Happy Nido Nova Milanese carnevale in piazza Gioia

Gran successo per il carnevale di Nova Milanese: macchina ripartita col falò di Sant’Antonio

Quest’anno la macchina si è messa in moto tardi. «È partito tutto la sera del Falò di Sant’Antonio – ha raccontato Massimiliano Zumbo, promotore della sfilata – il parroco don Luigi ci ha invitato a non far morire la tradizione. Da quel momento abbiamo iniziato a trovarci le sere in settimana nelle diverse parrocchie».

Gran successo per il carnevale di Nova Milanese: tre carri degli oratori

Nova Milanese carnevale carro Assunta Nova Milanese carnevale Carro San Bernardo Nova Milanese carnevale Carro San Carlo

Tre i carri preparati in linea con il tema proposto dalla Fom, Federazione Oratori milanesi “Big Face”. Il gruppo dell’oratorio San Carlo ha puntato su Pinocchio, la Beata Vergine Assunta su Spongebob e l’oratorio San Bernardo sulla testa di un Jolly realizzata in cartapesta. Tre carri, per iniziare, va bene. Ma la gente era davvero tantissima.

«È bellissimo – ha detto il sindaco Fabrizio Pagani – la partecipazione è andata ben oltre le nostre aspettative».

«In otto anni che sono qui – ha aggiunto don Michael, responsabile della Pastorale Giovanile – non ho mai visto tanta gente insieme».

Gran successo per il carnevale di Nova Milanese: la domenica in città

Carnevale Nova Milanese san Bernardo alla Rsa san Francesco

Coriandoli, stelle filanti, le immancabili principesse e superoeroi, un po’ di “Mercoledì” in giro, musica e tanti sorrisi all’insegna di una spensieratezza (si spera) ritrovata. Partenza da via Caravaggio e arrivo, dopo un’ora e mezzo di sfilata resa gradevole dal clima mite conclusa in piazza Gioia. Nella piazzetta di via Roma, invece, l’Arci, il Centro Musica Insieme, la Libera Accademia di Pittura, Impronte, Fondazione Rossi, Cag Spazio Vita e Felicita Merati hanno proposto laboratori per i bambini, il primo Carnevale di InnovaMenti. In piazza Gioia presenti anche gli anziani ospiti di villa Sonia, mentre il carro di San Bernardo ha voluto fare visita agli ospiti della Rsa San Francesco.

Carnevale Nova Milanese La Stefy Nova Milanese carnevale Nova Milanese carnevale Massimiliano Zumbo Nova Milanese carnevale

Gran successo per il carnevale di Nova Milanese: idea Comitato Carri

Un plauso a tutti i volontari è stato tributato da parte di tutti e l’idea di creare un Comitato Carri per rendere la sfilata sempre più bella e ricca.