Bareggia sfila in maschera per Carnevale

Carnevale 2023: ad aprire le danze o, per meglio dire, le maschere, è stata la frazione di Bareggia. Sabato prossimo, toccherà agli oratori di Macherio e Sovico che si uniranno in un’unica festa insieme. Domenica 19 febbraio, la frazione di Bareggia ha accolto maschere e costumi per una bel pomeriggio di colori e divertimenti all’oratorio della parrocchia S. Antonio Maria Zaccaria. Una allegra sfilata di Carnevale ha animato le principali vie del cuore della frazione. A seguire, premiazione delle maschere più originali, truccabimbi e frittelle per tutti. Un’atmosfera gioiosa che ha aperto i momenti spensierati in maschera che saranno al centro anche del prossimo fine settimana a Macherio e Sovico.

Bareggia sfila in maschera e gli appuntamenti di Macherio e Sovico

Sabato 25 febbraio, il Carnevale sarà ricco di eventi pensati per tutte le età: attesa la sfilata che partirà alle 14.30 dell’oratorio San Carlo di Macherio e, attraversando le vie del paese, raggiungerà l’oratorio S Giuseppe di Sovico dove si farà festa insieme con canti, balli ed animazioni, giochi e tradizionali premiazioni dei costumi più originali. Sabato 25 e domenica 26, inoltre, si terrà una due giorni dedicata agli adolescenti all’ oratorio di Sovico, con serata e notte in oratorio con alba a sorpresa. Un’iniziativa pensata per vivere insieme l’ingresso nel tempo di quaresima. Gli eventi del fine settimana del 25 e 26 febbraio organizzati dagli oratori di Sovico e Macherio per il Carnevale saranno anticipati venerdì 24 dalle 21 alle 22.30 dal Carnival Party per i preadolescenti della Comunità pastorale di Macherio, Sovico e Biassono, all’oratorio di Macherio. Dove, sempre venerdì 24, ma durante la giornata, bambini e ragazzi delle elementari e medie potranno prendere parte ad una festa con pranzo al sacco, attività e sorprese in stile oratorio estivo.