Frisé e led tra i capelli: il carnevale da rondò veneziano del parrucchiere monzese Stefano Conte va su Studio Aperto

È ispirato al rondò veneziano il carnevale immaginato dal parrucchiere monzese Stefano Conte. Giovedì sera il magazine di Studio Aperto su Italia 1 ha dedicato a lui un ampio servizio per fornire idee per le prossime serate di festa. «Ho puntato su acconciature raccolte d’effetto-spiega il parrucchiere di via Moriggia – boccoli ed effetto frisé per dare volume».

Gli operatori di Studio Aperto nel salone di Conte

Ampio servizio di Studio Aperto per il parrucchiere monzese

La novità e stata però l’aggiunta di speciali luci led studiate apposta per i capelli per illuminare l’acconciatura. «In questo modo-spiega Conte- ho unito la tradizione di ispirazione settecentesca con un tocco di contemporaneo». La troupe di Studio Aperto ha girato per l’intero pomeriggio di martedì riprendendo anche le fasi di trucco a cura di Veronica dell’equipe di Stefano Conte che ha giocato con i colori dell’oro e dell’argento. Tocco finale gli splendidi costumi veneziani e le immancabili mascherine con pizzo. L’ ultima parte del servizio e stato girato nello studio fotografico del parrucchiere che aveva predisposto uno speciale sfondo veneziano per rendere l’illusione di trovarsi ad una festa settecentesca.