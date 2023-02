“Sono single ma cerco di smettere”, il gruppo made in Brianza cresce: “Ma non parlateci di San Valentino”

“San Valentino? Non abbiamo proposto niente, troppo scontato. E nemmeno per il 15 febbraio, la festa dei single“. Parlano Alessandra Vinaccia e Giorgio Piazza, lesmese lei, monzese lui, amministratori del gruppo “Sono single ma sto cercando di smettere”. L’idea è iniziata a ridosso del lockdown, a marzo 2020. Da allora il gruppo si è allargato arrivando a quasi 450 iscritti. Oggi, quasi tre anni dopo, la fotografia dei partecipanti, così come le regole di ingresso, sono cambiate e il gruppo Facebook ha assunto una chiara connotazione amorosa.

“Sono single ma cerco di smettere”, obiettivo è anche cercare una relazione d’amore

«All’inizio ci si incontrava anche solo per amicizia, tanto che ci frequentavano anche coppie sposate – racconta Giorgio Piazza, ideatore dell’iniziativa -. Ora lo scopo di chi entra a far parte della nostra squadra è quello di cercare e magari costruire una relazione d’amore». Da qualche tempo ad affiancarlo nell’organizzazione dei tanti eventi in calendario c’è anche Alessandra Vinaccia, entrata nel gruppo sette mesi fa. “La nostra dedizione a questo progetto sta diventando quasi un lavoro – ammettono – tanto che ci servirebbe qualche sponsor per poter affrontare le spese di gestione degli eventi. Prima di proporre una serata in un posto andiamo sempre a fare un sopralluogo. Cerchiamo inoltre di diversificare le proposte, raccogliendo i suggerimenti dei nostri iscritti: non solo locali ma anche teatro e qualche passeggiata“.

“Sono single ma cerco di smettere”, soprattutto donne dai 35 ai 55 anni

A fare richiesta di ingresso nel gruppo “Sono single ma” sono soprattutto donne. Gli iscritti hanno in media dai 35 ai 55 anni. «Anche per quanto riguarda l’età abbiamo cercato di essere più selettivi, per cercare di mantenere il gruppo omogeneo», spiega Giorgio Piazza. Sono tante le storie d’amore nate in questi anni, altrettante quelle naufragate o che hanno continuato di nascosto, senza mai uscire allo scoperto. “Il gruppo è un punto fondamentale, siamo come una famiglia allargata. In tanti ci scrivono privatamente per raccontarci come sono andati i loro approcci o per chiederci qualche consiglio – spiega Alessandra Vinaccia -. La forza nel nostro gruppo sta proprio in questo: abbiamo voluto creare relazioni personali con ciascuno degli iscritti, interagiamo con loro, creando legami e vicinanze che prima non c’erano“.

“Sono single ma cerco di smettere”, anche su Telegram

Non solo un calendario di appuntamenti e proposte di uscite ma “un’occasione per rimettersi in gioco anche dopo una delusione – continua Alessandra -. Chi si avvicina al nostro gruppo sono soprattutto persone separate o divorziate, molti hanno già dei figli, ma nonostante la delusione subita non rinunciano a cercare un nuovo amore, un’altra occasione per innamorarsi, per rimettersi in ballo“. Il gruppo, presente su Facebook con una pagina che si chiama “Monza Brianza, amore, amicizia, uscite varie, divertimento”, conta anche un proprio canale Telegram, che consente agli iscritti di rimanere in contatto con una chat attiva e vivace. “Inoltre stiamo creando nuove collaborazioni anche con altri gruppi social simili al nostro, per amplificare così le occasioni di incontro e le possibilità di uscita“, spiegano i due amministratori.

Il gruppo di single è attivo su Monza ma anche in molti comuni della Brianza: Brugherio, Concorezzo, Agrate, Villasanta, Arcore, Muggiò, Lissone e Vimercate. Inutile però cercare eventi per il 14 febbraio. “Stiamo organizzando la festa di carnevale. Ai nostri iscritti interessa di più“.