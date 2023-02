Carnevale a Lissone: tre parate in maschera a tema Disney e grande festa nelle piazze

Carnevale 2023 a Lissone: sabato 25 febbraio tre parate in maschera a tema Disney per le vie del centro storico e grande festa in piazza Libertà e piazza IV Novembre. Per tutto il week-end Festa del Cioccolato con Confcommercio. Una festa colorata e dolcissima quella che si terrà a Lissone che sarà inondata da mascherine e golosità. L’amministrazione comunale ha optato per una giornata in maschera aperta a tutta la cittadinanza ed organizzata dal Teatro dell’Aleph.

Carnevale a Lissone, parate Disney e “Festa del cioccolato”

Sono previste tre parate a tema Disney, una al mattino e due nel pomeriggio di sabato 25: dalle 10.30 a mezzogiorno, si potrà prendere parte alla parata dedicata a Mary Poppins; nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, invece, spazio ai personaggi di Alice nel paese delle meraviglie e alla favola della Bella Addormentata. I cortei in maschera vedranno protagonisti gli artisti e agli attori del Teatro dell’Aleph che coinvolgeranno bambini ed adulti lungo il percorso nelle vie del centro.

Carnevale a Lissone con Minnie e Topolino

Saranno inoltre presenti i personaggi di Minnie e Topolino con i quali i bambini potranno scattare delle fotografie e selfie ricordo. Nel week-end di Carnevale, l’amministrazione comunale patrocina poi un’iniziativa concomitante che si terrà in piazza Libertà. Dal 24 al 26 febbraio, la Confcommercio organizza la “Festa del Cioccolato”: dal venerdì alla domenica sarà possibile visitare e fare acquisti nelle tante bancarelle dedicate al cioccolato. Non mancheranno stand e laboratori coi bambini.