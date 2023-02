Carnevale a Monza: festa e sfilata in musica dall’oratorio di San Gerardo

Sarà un carnevale molto particolare quello che andrà in scena domenica 19 febbraio a Monza nei quartieri del centro e di San Gerardo: nel pomeriggio c’è “Coriandoli. Festa di carnevale musicale”.

Carnevale a Monza: il programma della festa del quartiere centro e San Gerardo

Il ritrovo è fissato alle 15 all’oratorio della parrocchia di San Gerardo al Corpo: da lì la sfilata in musica, allegra e colorata – promossa da Cosmo Kor, dal coro di voci bianche Il Mandarino, da Echoes City Choir e da Cori Lombardia – si snoderà per le vie del centro, sostando alle 15.30 presso il ponte dei Leoni e alle 16 in piazza Duomo. Alle 17 è previsto il rientro all’oratorio, dove per l’intero pomeriggio i più piccoli avranno la possibilità di trascorrere del tempo insieme giocando in costume.

Carnevale a Monza: premi alle maschere più originali e merenda per tutti

Alla premiazione delle maschere più originali farà seguito, alle 17.30, un momento goloso con una merenda per tutti. All’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monza, partecipa anche la sezione locale di Confcommercio.