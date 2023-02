Torna il Carnevale per le strade di Brugherio nel nome di Mercoledì Addams

Coriandoli, stelle filanti, musica e tanta voglia di stare insieme: i colori e l’allegria del Carnevale sono tornati ad animare le strade di Brugherio. Parecchie centinaia di persone si sono ritrovate in piazza Roma per assistere alla partenza della quarantaduesima sfilata organizzata dalla comunità pastorale Epifania del Signore: molte bambine e ragazze hanno raccolto l’invito a indossare abiti neri e la parrucca di Mercoledì Addams a cui era ispirato l’appuntamento. Sul carro, con la ragazzina, la “mano” e lo zio Fester, non poteva mancare il Palio, un ricordo del passato quando veniva premiato il quartiere che si distingueva per l’originalità delle creazioni di cartapesta e la fantasia dei costumi dei figuranti.

Torna il Carnevale per le strade con i carri in maschera

Domenica 19 febbraio oltre a quello degli oratori, ha partecipato alla parata quello realizzato da un gruppo di San Maurizio al Lambro che ha raffigurato il grido di dolore della terra in pericolo per la «brutta febbre che sale di anno in anno» e ha lanciato la supplica a fermare il surriscaldamento climatico. Al corteo si è aggregato anche il trenino elettrico con a bordo alcuni personaggi dei fumetti tra cui Minnie. Gli organizzatori della manifestazione, complice la bella giornata, hanno centrato l’obiettivo annunciato alla vigilia: rimettere in moto la macchina per provare a riportare il Carnevale ai fasti di un tempo nei prossimi anni. I brugheresi hanno risposto all’appello: in piazza Roma, insieme a fatine, principesse e piccoli super eroi, c’erano persone di tutte le età.