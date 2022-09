Elezioni: il Viminale corregge, per la Lega eletti anche Centemero e Bossi

Al terzo giorno cambia la lista degli eletti della Lega dopo il voto del 25 settembre: per Roma riparte anche l’arcorese Giulio Centemero, oltre al Senatur Umberto Bossi rieletto alla Camera per una presenza ininterrotta in Parlamento che dura dal 1987.

Elezioni: Centemero eletto alla Camera nel Lombardia 3

Il Viminale ha aggiornato i seggi attributi ai partiti in coalizione e l’arcorese, già deputato e tesoriere del partito, risulta dunque eletto alla Camera nel collegio plurinominale Lombardia 3 che comprendeva la zona di Treviglio.

Bossi è invece passato nel collegio plurinominale Lombardia 2 a Varese.