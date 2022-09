Elezioni politiche 2022, la diretta del CittadinoMb: alle 19 affluenza del 58%, i tagliandi antifrode e lo stress da seggio

Domenica 25 settembre, è il giorno del voto. Seggi aperti dalle 7 alle 23 in tutta Italia. Qui le notizie di Monza e Brianza.

Ore 19 – L’affluenza alle 19 a Monza e in Brianza è del 58,4% (dato ancora parziale), in calo rispetto al 2018 (61,78%) ma sempre in controtendenza rispetto al dato nazionale. Il dato italiano è di 51,25% contro 59,25 precedente.

In Lombardia 58,71% contro 62,72%.

Ore 18.55 – Fuori programma a Usmate Velate: il presidente di una sezione è rimasto vittima di un attacco di stress per l’eccessiva affluenza di votanti. È intervenuto il sindaco. Leggi la notizia.

Ore 16.30 – Nessun problema particolare ai seggi, ma code che – come previsto nei giorni precedenti – sono provocate dal “tagliando antifrode” sulle schede. Le operazioni di trascrizione del codice alfanumerico generato in serie sono state notate da qualche elettore che sui social si è posto la domanda sulla liceità dell’operazione. Il ministero dell’Interno spiega così: “Le schede elettorali per le elezioni politiche sono dotate di un’appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda medesima all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell’urna“.

Ore 14.45 – Sono due i seggi itineranti previsti a Monza dal Comune per garantire il voto anche a chi è in isolamento per positività al Covid. Tutti i particolari.

Ore 14 – Altre foto da seggi di Monza.

Ore 13.30 – Foto di code ai seggi da Monza.

Ore 13 – In controtendenza col dato nazionale, in provincia di Monza e Brianza e in Lombardia alle 12 l’affluenza è superiore al dato del 2018: ha votato per la Camera il 21,64% degli aventi diritto contro il precedente 19,97. In Lombardia 22,58% (21,26). In Italia il dato generale è invece in leggero calo: 19,09% (19,49%). Le percentuali di tutti i Comuni di Monza e Brianza.

Ore 12.30 – Foto di code ai seggi dalla Brianza.

Ore 10 – Sfida tra i big in Brianza e in Lombardia: chi sono i brianzoli che cercano un posto a Roma.

Ore 8 – In Lombardia alle urne circa 8 milioni di elettori per eleggere 95 parlamentari (31 senatori e 64 deputati). È la prima volta del voto dopo il taglio dei parlamentari.

Ore 7 – Seggi aperti, si vota fino alle 23. Per votare occorre avere 18 anni, e da questa tornata i diciottenni possono votare anche per il Senato. Presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento valido. Qui tutte le notizie utili per votare e il fac-simile delle schede.