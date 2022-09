Elezioni: tanti votanti al seggio, attacco di stress per il presidente

Al seggio 5 di via Luini a Usmate Velate, il presidente della sezione è rimasto vittima di un attacco di stress per l’eccessiva affluenza di votanti. Questo almeno sembrerebbe il motivo che ha determinato per qualche minuto la sospensione delle operazioni di voto nella giornata di domenica 25 settembre.

Elezioni: attacco di stress al seggio, interviene il sindaco

Un attacco di stress che ad un certo punto si è manifestato con una reazione quasi incontrollabile. È dovuta intervenire il sindaco Lisa Mandelli, in quel momento presente al seggio, a confortarlo e aiutarlo a superare il momento di tensione. Poco dopo tutto è tornato alla normalità.