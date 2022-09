Elezioni: M5S porta Sara Montrasio alla Camera e Bruno Marton al Senato

Eletta: no, anzi sì. È stato il lungo lunedì di Sara Montrasio, già candidata sindaco per i 5 Stelle a Desio, che solo nella tarda serata di lunedì 26 settembre ha avuto la certezza dell’elezione alla Camera. Montrasio era in lista alle spalle di Giuseppe Conte nel collegio plurinominale 02 e proprio l’elezione del leader all’uninominale le ha aperto la strada per Roma.

Elezioni: il lungo lunedì della desiana Montrasio

“Non sono stata eletta e, da quanto ho capito, non lo sarà nessuno di noi del Movimento in Lombardia”, aveva detto alla mattina con gli scrutini ancora in corso e individuando il nodo nella questione del reddito di cittadinanza (“perché agli elettori lombardi non piace”).

“Scusate, il messaggio di stamattina dimostra che di questa legge elettorale non avevo capito molto. Stasera invece è arrivata la conferma ufficiale: sono stata eletta alla Camera dei Deputati. Vi ringrazio tutti, di solito scrivo con facilità ma stasera sono in aria”.

Elezioni: Marton eletto nel plurinominale

Eletto al Senato il varedese Bruno Marton nel plurinominale di Varese che ha promosso all’uninominale anche Massimiliano Romeo (Lega).

Elezioni: il coordinatore regionale Dario Violi

«Ancora una volta tutti quelli che ci davano per finiti, sono costretti a rimangiarsi la parola. Hanno provato in ogni modo a estrometterci dalla scena politica, a cominciare da chi ha interrotto un percorso di due anni, salvo poi provare ad allearsi con chiunque, con il risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti. I cittadini hanno risposto che la voce del Movimento Cinque Stelle è ancora forte nel Paese, dove siamo il terzo movimento politico. Anche in Lombardia, dove sapevamo che il dato non sarebbe stato comparabile al nazionale, registriamo una decisa tendenza di crescita rispetto alle ultime tornate elettorali. Il gruppo regionale continuerà a lavorare per difendere i temi e presentare proposte in linea con ciò che i cittadini ci hanno chiesto di portare avanti all’interno delle istituzioni», ha commentato il coordinatore regionale lombardo del Movimento Cinque Stelle, Dario Violi.