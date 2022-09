Elezioni: buona la prima per Berlusconi a Monza, torna in Senato

Buona la prima per Silvio Berlusconi a Monza e Brianza. Candidato per la prima volta al collegio uninominale di Monza per il Senato, il presidente di Forza Italia ha riguadagnato il biglietto per Roma vincendo col 50,26% contro l’assessore seregnese alla Cultura Federica Perelli (27,16).

Elezioni: i numeri del centrodestra

Con la coalizione di centrodestra Berlusconi ha ottenuto il 27,16 da Fratelli d’Italia, 12,79 dalla Lega e 9,09 da Forza Italia.

Elezioni: Berlusconi e Monza

A Monza Berlusconi ha portato il calcio in Serie A e a Monza il segretario del Pd Enrico Letta aveva organizzato il 18 settembre l’incontro con i sindaci Pd, partendo dalla vittoria di Paolo Pilotto alle amministrative di giugno sul centrodestra.