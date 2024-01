Due idee per l’ex Lombarda Petroli di Villasanta: polo dell’idrogeno e interscambio

Fare dell’ex raffineria Lombarda Petroli di Villasanta l’hydrogen valley della Brianza. Ad avanzare la proposta è chi quell’area la conosce bene: Vincenzo Castagnoli, ex direttore della Lombarda, che ha presentato le sue osservazioni in merito al pgt riguardante il comparto per la seconda conferenza Vas.

Ex Lombarda Petroli di Villasanta: la proposta all’idrogeno dell’ex direttore Castagnoli

«Credo di aver visto giusto nel coniare l’area Lombarda Petroli “la discarica urbanistica di Villasanta” – spiega – dove si è scomputato qui le innumerevoli urbanizzazioni in altrui proprietà e con discutibili scelte, trasformando in cemento quel che là era verde».

L’affondo dell’ex dirigente si fa duro contro le ultime amministrazioni. «La brutta situazione in cui versa il comparto è la conseguenza della incapacità ultra ventennale di amministrazioni che non hanno saputo dialogare con le proprietà nel costruire il volto post industriale».

Villasanta proposta progetto idrogeno area ex Lombarda Petroli

Ex Lombarda Petroli di Villasanta: proposta per produzione di idrogeno per uso civile, industriale e per la mobilità

Ed ecco allora la (nuova) proposta: la produzione di idrogeno per uso civile, industriale e per la mobilità. «Nel comparto – continua Castagnoli – vi sono tutte le caratteristiche per proporlo, studiarlo e concretizzare, ottenendo anche ingenti risorse europee, altro che il balzello delle bonifiche».

L’ex direttore della raffineria non solo avanza l’ipotesi di una riconversione dell’impianto ma nel documento inviato agli uffici comunali si candida anche a dirigerlo operativamente. «La mia personale collaborazione con aziende, studi tecnici, docenti delle energie innovative, tutti a loro volta in collaborazione con università oltre a urbanisti, architetti e aziende specifiche interessate, sono il frutto di questa proposta che è concretezza e non chiacchiere propagandistiche». Un progetto che, se realmente avviato, poterebbe un indotto importante non solo a Villasanta ma all’intero territorio. «La vocazione produttiva della zona va valorizzata attraverso processi di sviluppo economico, adeguandoli a un’economia sostenibile».

Ex Lombarda Petroli di Villasanta: l’idea interscambio ferroviario che piace anche al Wwf

Il nuovo futuro delineato da Castagnoli comprende anche la riqualificazione e il rilancio dell’interscambio ferroviario, un’idea che ha sollevato l’interesse e l’approvazione anche di Gianni Del Pero, presidente delegato WWF Lombardia, autore a sua volta di un’altra proposta di variante inviata all’attenzione del Comune.

«Il polo deve ambire a divenire stazione di interscambio e di ricarica della rete di mobilità sostenibile collegata alla rete ciclopedonale urbana e alle ciclovie proposte dalla Provincia di Monza e Brianza, e capolinea delle linee di trasporto di massa su gomma e rotaia. La nuova ripartizione tra aree asservite alla destinazione d’uso produttivo e restanti aree per altre destinazioni d’uso consentirebbe di valutare nuove funzioni quali ad esempio opzioni di residenziale sociale».