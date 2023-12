Prenderanno il via a gennaio 2024 gli interventi per l’avvio della bonifica dell’area di pertinenza del fallimento Della Via Gramsci srl, in via Donatori di sangue. Lo ha confermato anche l’amministrazione comunale di Villasanta con una nota ufficiale. Si procederà quindi con l’iter per conferire gli incarichi professionali necessari per la predisposizione del piano di caratterizzazione e di bonifica dei suoli che dovranno poi essere ceduti all’amministrazione comunale.

Villasanta: a gennaio la bonifica dell’area verde di via Donatori di Sangue, una vicenda lunga 10 anni

Si avvia a conclusione una vicenda lunga dieci anni che segna una sentenza a favore del Comune di Villasanta. La Corte di Cassazione ha infatti condannato il fallimento, rappresentato dall’avvocato Umberto Grella (lo stesso che segue la curatela per l’area Lombarda Petroli), a eseguire la bonifica dell’area verde di via Donatori di sangue. Un intervento che supera il milione di euro (1 milione 151.000 euro).

«Si chiude con una sentenza a favore del Comune una vicenda giudiziaria lunga dieci anni – fanno sapere dall’amministrazione – In questo lasso di tempo l’ente si è impegnato per ottenere il rispetto di un impegno preso nel 2006 dall’operatore che realizzò un insediamento residenziale in via Donatori del sangue».

Villasanta: a gennaio la bonifica dell’area verde di via Donatori di Sangue,

L’impegno preso allora con il Comune (e mai portato a termine) prevedeva le opere di urbanizzazione, in particolare la sistemazione a parcheggio di una parte dell’area e la bonifica dell’area verde standard ricavata nell’ex cava ritombata, che sarebbe dovuta diventare un giardino pubblico dopo il trasferimento del terreno al Comune. Era già stato individuato anche il nome del giardino: parco dei gelsi.

Progetti che però non sono mai stati avviati, tanto che il Comune ha dovuto perseguire vie legali per dirimere la questione.

Villasanta: a gennaio la bonifica dell’area verde di via Donatori di Sangue, la vicenda giudiziaria

Una prima sentenza del Tar del 2022 ha dato ragione all’ente, confermata anche da una sentenza del Consiglio di Stato. Contro quest’ultimo pronunciamento il fallimento aveva presentato un ricorso. L’ultimo atto della vicenda lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza definitiva nella quale si rigetta il ricorso.

Villasanta: a gennaio la bonifica dell’area verde di via Donatori di Sangue: le altre opere previste

Il fallimento si impegna dunque a realizzare la bonifica, ma non solo. «Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, cioè l’area parcheggio, il Comune ha già escusso la fideiussione di 160.000 euro circa e provvederà direttamente al progetto una volta certificato il termine della bonifica e una volta acquisite le aree», aggiungono dal municipio.

Soddisfatto anche l’assessore all’urbanistica, Carlo Sormani. «Si chiude positivamente una battaglia legale decennale che ha visto il Comune lottare per esigere il rispetto di un impegno a suo tempo formalizzato dalla proprietà poi fallita. Il tutto nell’interesse pubblico e del quartiere che aveva visto il completamento di un intervento residenziale senza le dovute opere di urbanizzazione e senza la realizzazione dell’area verde promessa». Resta però il rammarico, da parte di Sormani, di un risultato ottenuto solo al termine di complesse azioni legali, «per ottenere ciò che spetta ai villasantesi