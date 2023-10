La Lombarda Petroli di Villasanta sarà bonificata da agosto 2024

Il cronoprogramma per gli interventi di bonifica nell’area dell’ex Lombarda Petroli di Villasanta (finanziati con fondi Pnrr) c’è. A dare la buona e attesissima notizia sono stati i consiglieri regionali del Pd, Gigi Ponti e Simone Negri, riportando le informazioni ricevute dall’assessore regionale all’Ambiente, Giorgio Maione.

La Lombarda Petroli di Villasanta e le conferme di Maione

Una risposta, quella dell’assessore, arrivata in seguito a una interrogazione inviata dai consiglieri Pd a fine agosto, riguardante proprio lo stato di bonifica del sito orfano. Entro il 31 ottobre si concluderanno le procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza. Lo step successivo, secondo il cronoprogramma diffuso da Regione Lombardia, sarà l’approvazione dell’intervento di bonifica comprensivo delle autorizzazioni ambientali previsto entro la fine del prossimo aprile. Per l’avvio dei lavori si dovrà invece attendere la fine di agosto 2024. Entro la fine del prossimo anno è previsto il recupero del 25% del suolo dell’ex raffineria, che arriverà al 50% entro settembre 2025 e che dovrebbe concludersi con il recupero completo di tutto il suolo entro marzo 2026.

La Lombarda Petroli di Villasanta e l’esclusione del lotto E

Ma non solo. L’interrogazione firmata dai consiglieri Pd riguardava anche il proseguimento della bonifica anche relativamente al lotto E, escluso dai fondi Pnrr, che dovrà essere coperto con risorse proprie dell’Ente. «Qualora la curatela non dovesse intervenire con proprie risorse, Regione Lombardia valuterà se e in che termini il lotto E potrà essere oggetto di altra forma di finanziamento regionale, al fine di effettuare la caratterizzazione – ha spiegato l’assessore Maione –. In presenza di accertato superamento dei limiti normativi di contaminazione si valuterà la successiva progettazione e realizzazione della bonifica, nel rispetto dei criteri per la definizione delle priorità di intervento regionali stabiliti dal Programma regionale di bonifica 2022». Dunque uno spiraglio anche per il recupero dell’area che ancora oggi ospita le cisterne contenenti idrocarburi della vecchia raffineria.

Si dovrà poi procedere anche all’aggiornamento del piano di caratterizzazione trasmesso dalla curatela che risale al 2010. Impossibile al momento quantificare una stima dei costi che saranno necessari per la bonifica del lotto E, «non essendo certo il grado di compromissione delle matrici ambientali», come ha precisato Maione.

La Lombarda Petroli di Villasanta e il Pd monitora

«Quelle dell’assessore sono risposte che accogliamo con favore – confermano i consiglieri regionali del Pd – ma sarà nostra cura monitorare costantemente l’attuazione del cronoprogramma e il rispetto degli impegni comunicati». La Lombarda è chiusa da 14 anni dopo lo sversamento nel Lambro