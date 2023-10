Villasanta, Gianbattista Pini (Centrodestra): “Sulla Lombarda Petroli stupisce l’improvvisa accelerazione”

“Non intendiamo sfruttare la questione enorme e complicatissima della Lombarda Petroli per fare polemica politica, ma è necessario che l’amministrazione comunale esca dalle sue posizioni arroccate”. Gianbattista Pini, candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni comunali a Villasanta ha convocato un incontro aperto alla cittadinanza sabato 7 ottobre, in Villa Camperio, per fare il punto su una vicenda ben lontana da una risoluzione.

“Ci stupisce come del destino della Lombarda Petroli non si sia detto nulla per anni, mentre ora stiamo assistendo a una accelerazione mai vista prima”, ha continuato Pini. Lo scorso 5 ottobre il sindaco Luca Ornago, l’assessore all’Urbanistica, Carlo Sormani e il dirigente del settore, Davide Teruzzi, avevano accolto la stampa in sala giunta per illustrare la proposta avanzata dal Comune alla curatela. In quell’occasione si era parlato di una cessione di 10.000 metri quadrati all’interno dei 60.000 metri quadrati di area verde già destinati ad essere area agricola, come indicato in una precedente riunione tra l’amministrazione comunale e la curatela. Una proposta che lo stesso Ornago ha ammesso essere stata rifiutata dal fallimento, ma che sarà la modifica che verrà introdotta nella variante al Pgt.

Pini (Centrodestra): “Sulla Lombarda Petroli l’amministrazione deve cercare un confronto”

Il prossimo 10 ottobre ci sarà poi una seduta della commissione urbanistica proprio per discutere di questa proposta, mentre il 19 ottobre è prevista l’udienza al Consiglio di Stato riguardante la riduzione degli standard urbanistici sull’area. Dunque un vortice di incontri e appuntamenti che denotano la volontà da parte dell’amministrazione di smuovere la situazione e avviare un confronto che sia proficuo con la curatela.

“L’amministrazione comunale di fronte ai problemi dovrebbe cercare prima il confronto e l’ascolto e solo poi decidere sul da farsi – ha continuato Pini -. L’amministrazione Ornago invece ha sempre mostrato un atteggiamento riservato, lontano dal confronto”. Inevitabile il riferimento alla proposta di riqualificazione avanzata a ottobre 2022 dall’architetto Giorgio Ponti, tecnico della curatela, che prevedeva la riduzione dell’area destinata a verde a vantaggio dell’edificabile, per rendere l’operazione più attrattiva e sostenibile per possibili acquirenti. “Quella proposta non solo non è mai stata condivisa con la minoranza, ma non è mai stata data alcuna risposta ufficiale. Di quel progetto abbiamo saluto solo dopo la mozione presentata dai consiglieri di minoranza lo scorso luglio, nella quale si chiedeva che si riaprissero le trattative per una risoluzione della questione Lombarda”.

Cazzaniga (Io scelgo Villasanta): “Prometto collaborazione a Pini ma questione complicatissima”

Sulla vicenda pesa la sentenza che arriverà dal Consiglio di Stato. Il Tar ha già ritenuta sovrabbondante la destinazione di oltre il 50% del verde prevista dal pgt. “Se il Consiglio di Stato confermerà la sentenza del Tar quella parte del pgt andrà rifatta – ha continuato Pini -. Per questo sarebbe importante arrivare a un accordo prima della sentenza, per evitare poi altri contenziosi”.

Si è parlato anche dell’ipotesi – avanzata dall’amministrazione – della realizzazione di un polo fotovoltaico proprio nei 10.000 metri quadrati evidenziati dalla giunta. “In ogni caso l’area andrebbe comunque bonificata con costi altissimi e poi non sarebbe scontato trovare qualcuno interessato alla gestione”. Villasanta Civica ha poi proposto un video con le riprese dall’alto della ex raffineria, soprattutto del lotto E, quello ancora occupato dalle cisterne che contenevano idrocarburi. Lo stesso lotto escluso dai fondi della bonifica finanziata con il Pnrr. In sala era presente anche Vittorio Cazzaniga, un altro protagonista alle prossime elezioni comunali con la lista Io scelgo Villasanta. “Prometto collaborazione a Pini – ha assicurato – ma la questione è complicatissima e occorre maggiore competenza”.