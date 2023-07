Villasanta: Lombarda Petroli passa al Comune per la bonifica, ma Grella non ci sta

«Comune di Villasanta, Regione Lombardia e fallimento Lombarda Petroli hanno siglato un accordo finalizzato a non interrompere la procedura inerente la bonifica del sito orfano Lombarda Petroli, aprendo al contempo un’ipotesi conciliativa a salvaguardia degli interessi delle rispettive parti». Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale, dopo l’incontro tra le parti che si è svolto lo scorso 20 luglio a Palazzo Lombardia alla presenza del direttore generale Ambiente e clima, Dario Fossati. «Si apre ora uno scenario dialogante – continua l’amministrazione – all’interno del quale Comune e fallimento Lombarda si impegnano ad avviare un percorso costruttivo». In virtù dell’accordo raggiunto verrà concesso l’accesso volontario alle aree di competenza del fallimento Lombarda Petroli ai tecnici di Aria spa, a cui la Regione ha affidato la progettazione esecutiva e la realizzazione della bonifica.

Villasanta: Lombarda Petroli e il passaggio del 31 luglio

L’appuntamento è fissato per il 31 luglio, in mattinata, alla presenza anche dei tecnici comunali. Lo scopo del sopralluogo è quello di avviare le attività necessarie all’aggiornamento del progetto di bonifica indicate nella scheda di intervento predisposta da Regione. «Il Comune di Villasanta – fanno sapere dal municipio – si impegna a limitare le operazioni di propria competenza alle attività di ricognizione dei lotti B e D, per la porzione corrispondente alla proprietà Lombarda Petroli e quindi a revocare l’atto di immissione nel possesso delle are emesso il 30 giugno e rinviato il 14 luglio». L’accordo raggiunto resterà valido fino al 31 ottobre. «Al termine del periodo resta ferma da parte del Comune di Villasanta e di Regione Lombardia l’eventuale assunzione degli atti che si rendessero necessari al fine del conseguimento della bonifica dell’area». Nulla da fare invece per il terreno di proprietà di Immobiliare Villasanta, anche quello in liquidazione. «In questo caso – precisano dagli uffici comunali – si procederà direttamente all’immissione in possesso delle aree dal 31 luglio, come già previsto nel protocollo del 14 luglio, per avviare comunque l’attività di ricognizione necessaria all’aggiornamento del progetto di bonifica».

Villasanta: Lombarda Petroli e la posizione dell’avvocato Grella

Una decisione che non è piaciuta all’avvocato Umberto Grella, legale del fallimento, che ha subito presentato una sospensiva al Tar, che è però stata respinta. «Procederò con un appello al Consiglio di Stato – spiega il legale -. Ci opponiamo all’utilizzo dei fondi del Pnrr per bonificare il lotto C. Per farlo basterebbero gli oneri di urbanizzazione per la realizzazione del capannone che verrà costruito sul terreno. Si tratta di 950.000 euro, che è la cifra richiesta per la bonifica. Ora è urgente dedicarsi alla bonifica del lotto E, dove sono presenti ancora 1500 tonnellate di carburante nelle cisterne».