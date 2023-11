Lombarda Petroli, Villasanta: «Finanziamento regionale per Lotto E apre prospettive concrete per la bonifica, è una vittoria»

«Una grande, anche se parziale, vittoria di questa amministrazione che da anni lavora su questo obiettivo e i risultati si vedono». Così l’assessore all’urbanistica di Villasanta, Carlo Sormani, ha commentato la notizia del finanziamento regionale, con lo stanziamento di mezzo milione di euro per la caratterizzazione del lotto E dell’area Lombarda Petroli.

Lombarda Petroli, Villasanta aveva presentato alla Regione istanza di finanziamento

Un annuncio che il sindaco, Luca Ornago, ha dato durante la seduta del consiglio comunale del 27 novembre, preceduto di qualche ora da un comunicato di Regione Lombardia. A inizio novembre l’amministrazione villasantese aveva presentato alla Regione un’istanza di finanziamento per la caratterizzazione integrativa del lotto E, escluso dal piano di bonifica (con maxi finanziamento di 7 milioni di euro) che verrà eseguito con fondi del Pnrr, che prevede solo il recupero dei lotti B, C e D. Questi tre lotti sono infatti al centro di un procedimento già avviato e confermato da Regione.

Il lotto E, quello dove si trovano le cisterne che contengono ancora idrocarburi della vecchia raffineria, non era stato contemplato nel paino di bonifica dal momento che non è mai stata fatta una caratterizzazione del terreno in quell’area. La conferma di un finanziamento di 500.000 euro dedicati proprio allo studio particolareggiato del terreno del lotto E rappresenta quindi una novità attesa e importante per avviare, anche in quest’area, un piano di bonifica.

Lombarda Petroli, Villasanta approva ordine del giorno unitario per richiedere «ulteriori risorse economiche»

Non solo. Durante la seduta del consiglio comunale del 27 novembre l’aula all’unanimità ha approvato un ordine del giorno unitario per richiedere alla Regione di erogare «ulteriori risorse economiche e integrare l’intervento di bonifica del lotto E nel cronoprogramma dei tre lotti finanziati tramite Pnrr».

«Lo stanziamento di mezzo milione di euro di Regione Lombardia apre una prospettiva concreta alla bonifica anche del lotto E, che completerà il recupero ambientale del comparto – ha commentato il sindaco Ornago – Un traguardo cui finalmente si può guardare con fiducia».

Per il lotto E, dove avvenne il disastroso sversamento doloso di idrocarburi la notte del 23 febbraio 2010, il Comune di Villasanta aveva approvato nel 2011 un piano di caratterizzazione del terreno di cui si sarebbe dovuta occupare la società Lombarda Petroli. Un piano che ad oggi non è mai stato realizzato. «Per questo motivo in quest’area permane la situazione di indifferibilità e urgenza», fanno sapere dalla Regione.

«La delibera di giunta regionale finanzia solo due comuni in tutta la Lombardia – precisa Sormani – Rho e Villasanta. Fatti, non parole e avanti così».