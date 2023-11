Lombarda Petroli: la Regione concede mezzo milione al Comune per fare approfondimenti sul lotto E

Arriva mezzo milione di euro dalla Regione Lombardia per studiare e caratterizzare anche il Lotto E di Lombarda Petroli a Villasanta che ha già ottenuto i fondi Pnrr per risanare gran parte del comparto di via Sanzio escludendo però quella specifica area.

Lombarda Petroli: la Regione concede mezzo milione e Corbetta

Alessandro Corbetta

“Bene lo stanziamento di Regione Lombardia, per cui ringrazio l’Assessore Maione, che ha deliberato 500 mila euro al comune di Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, per intervenire sull’ex raffineria Lombarda Petroli. Grazie a questi fondi regionali sarà possibile integrare gli studi e avere dati più approfonditi sul lotto E, fortemente interessato dallo sversamento doloso nel 2010 di idrocarburi che purtroppo, mancando di una progettualità sulla bonifica dell’area, non era stato oggetto di interventi previsti dal PNRR. In questo modo il Comune, tramite la società ARIA S.p.a., potrà intervenire per dare continuità alle operazioni di risanamento ambientale dell’area in questione. L’attenzione all’ambiente di Regione Lombardia, soprattutto quando riguarda il tema delle bonifiche o del risanamento di territori inquinati, è una priorità assoluta”.

Lombarda Petroli: la Regione concede mezzo milione e i nuovi finanziamenti

Lo comunica in una nota Alessandro Corbetta, consigliere regionale brianzolo e Capogruppo della Lega in Consiglio regionale commentando la delibera regionale sulla seconda programmazione economico finanziaria 2023 degli interventi di bonifica. Tra le priorità di finanziamento a favore delle Amministrazioni locali per la realizzazione ex officio degli interventi di bonifica ci sono i 500 mila euro la caratterizzazione integrativa del Lotto E dell’area ex Lombarda Petroli a Villasanta. “Ci sono situazioni che si protraggono da troppo tempo, come quella di Villastanza, e che finalmente – conclude Corbetta – grazie alla volontà e alle risorse messe in campo dalla Giunta Fontana potranno essere risolte, tutelando oltre all’ambiente anche i cittadini che vivono attorno a queste aree e dando nuove opportunità di sviluppo e lavoro“.