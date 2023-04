Accoltellò il calciatore Pablo Marí ad Assago, richiesto rinvio a giudizio

È stato chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo che il 27 ottobre 2022 aveva accoltellato sei persone al centro commerciale di Assago, uccidendone una. Tra i feriti anche il calciatore del Monza Pablo Marí, difensore di 29 anni, colpito alla schiena e poi sottoposto a operazione chirurgica. Il calciatore era tornato titolare dopo uno stop di due mesi.

Accoltellò il calciatore Pablo Marí ad Assago, l’uomo era capace di intendere e volere

Andrea Tombolini, 46 anni, è accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni; nel mese di febbraio la perizia psichiatrica aveva stabilito che era “capace di intendere e di volere al momento dei fatti” pur se in cura per disturbi psichiatrici.

Sulla richiesta di processo dovrà esprimersi il gup in udienza preliminare che verrà fissata L’uomo si trova in una comunità protetta in regime di arresti domiciliari. Tombolini rischia l’ergastolo.