Serie A: Palladino verso Monza-Bologna, maglia speciale per Pablo Marí

“Non è che la squadra non volesse giocare, è stata una settimana particolare, emotivamente pesante”. Così mister Raffaele Palladino alla vigilia di Monza-Bologna, all’U-Power Stadium lunedì 31 ottobre alle 20.45.

Serie A: Palladino verso Monza-Bologna, “la squadra ha reagito bene”

“La notizia di Pablo ha scosso tutti, le prime notizie erano di incertezza e il gruppo squadra era preoccupato. Si è pensato a un rinvio, ma la squadra ha reagito bene e quando abbiamo saputo che fosse fuori pericolo abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo“.

Serie A: Palladino verso Monza-Bologna, “il nostro dovere è giocare”

“È stata una settimana brutta ma anche bella, volgio lanciare questo messaggio: è un miracolo che a Pablo non sia successo niente di grave, abbiamo preso con coscienza che avrebbe potuto essere molto più grave. Abbiamo capito che era una situazione delicata, ma nostro dovere è giocare, andare in campo, dare tutto anche per Pablo”.

Ac Monza maglia per Pablo Mari

Serie A: Palladino verso Monza-Bologna, minuto di silenzio per la vittima Luis Fernando Ruggieri, t-shirt speciale

Prima del fischio d’inizio di Monza-Bologna, all’U-Power Stadium sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Luis Fernando Ruggieri, vittima dell’aggressione di Assago.

Nel riscaldamento pre-partita i giocatori biancorossi indosseranno una t-shirt speciale dedicata a Pablo Marí.