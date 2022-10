Serie A: Monza-Bologna si gioca lunedì, nessun rinvio

È stata respinta dalla Lega Calcio la richiesta del Monza di rinviare la gara di lunedì con il Bologna. La società l’aveva inoltrata dopo i fatti di giovedì sera, quando il calciatore Pablo Marí è rimasto ferito al Carrefour di Assago nella furente e immotivata aggressione di un cliente che è costata la vita a Luis Fernando Ruggieri, uno dei cassieri del supermercato.

Lo stesso Adriano Galliani aveva spiegato la richiesta con lo shock procurato dal caso alla squadra, rimasta sconvolta dall’accoltellamento del compagno tuttora ricoverato all’ospedale Niguarda a Milano.

Evidentemente la Lega ha preferito non interrompere il campionato, nemmeno per quanto riguarda una singola gara. Rimane da capire quale sarà lo spirito dei calciatori biancorossi al rientro in campo, dopo quanto accaduto nelle ultime ore. Ovviamente non sarà del match il difensore spagnolo che avrà bisogno di un paio di mesi di terapie prima di poter tornare al lavoro sul campo. Ma visto quanto successo è già una fortuna se potrà tornare alla sua vita normale di prima e va bene così.

La gara si giocherà regolarmente lunedì 31 ottobre alle 20.45 all’U-Power Stadium.