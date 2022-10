Serie A: Pablo Marí operato dopo la coltellata, due-tre mesi per il recupero

Parole tranquillizzanti erano state pronunciate già giovedì sera dall’amministratore delegato Adriano Galliani. Il calciatore del Monza Pablo Marí è stato operato e rimarrà ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano per due o tre giorni di degenza, il tempo di monitorare il decorso della suturazione della lacerazione ai muscoli della schiena provocati dalla coltellata scagliata dall’uomo di 46 anni che giovedì ha aggredito e ferito senza motivo cinque persone al centro commerciale Milanofiori di Assago. Ma ci vorrà tempo perché torni a giocare.

Serie A: Pablo Marí operato dopo la coltellata, le parole dello specialista

“Fortunatamente c’erano solo due ventri muscolari lesionati che sono stati ricostruiti e la massa muscolare del giocatore ha impedito che il coltello sia potuto penetrare fino a raggiungere organi vitali – ha spiegato lo specialista Osvaldo Chiara, direttore della Chirurgia Generale-Trauma Team dell’ospedale milanese – Adesso ci vorrà un periodo di riposo e poi una riabilitazione progressiva di un paio di mesi per ritrovare funzionalità e ricominciare ad allenarsi”.

La previsione è che il giocatore possa tornare in campo non prima di tre mesi.

Serie A: Pablo Marí operato dopo la coltellata, il cordoglio del Monza per la vittima

Una conseguenza fortunamente non drammatica del gesto insensato, portato da una persona in condizioni psicofisiche fragili, che ha causato la morte di una persona, un dipendente del supermercato Carrefour.

Proprio a Luis Fernando Ruggieri venerdì mattina è andato il pensiero di tutto l’Ac Monza.

“Tutto l’AC Monza partecipa commosso al dolore della famiglia per la perdita di Luis Fernando Ruggieri, vittima della follia consumatasi ieri sera ad Assago. Il pensiero in queste ore è anche per le altre persone ferite e per i loro familiari“, si legge in una nota della società.

Serie A: Pablo Marí operato dopo la coltellata, chiesto rinvio partita di campionato

Il Monza ha chiesto il rinvio della partita di campionato con il Bologna.

Serie A: Pablo Marí operato dopo la coltellata, le parole dell’aggressore

“Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia”, sono le parole riportate dalle agenzie pronunciate da Andrea Tombolini, responsabile dell’aggressione al pm di Milano Paolo Storari che lo ha arrestato, con le accuse di omicidio e tentato omicidio plurimo.

Su suggerimento della Procura di Milano, il supermercato Carrefour ha ritirato dagli scaffali di tutti i suoi supermercati italiani i coltelli in vendita per evitare eventuali episodi di emulazione.