Siamo nella settimana del Giro d’Italia. Da sabato si combatterà per la maglia rosa, in ventuno tappe che infiammeranno il Bel Paese. Ma Giacomo Nizzolo uno dei velocisti tra i più attesi, stante la sua popolarità specie tra gli sportivi della Brianza, sabato 6 maggio non sarà alla partenza della cronometro a Fossacesia Marina, in Abruzzo. Il forfait di Nizzolo è stato comunicato dai tecnici responsabili della Israel Premier Tech al termine del Tour de Romandie.

Ciclismo: niente Giro d’Italia per Giacomo Nizzolo, aveva vinto la classifica a punti nel 2015 e 2016

Nizzolo aveva scelto di completare la preparazione lungo le strade della Svizzera ma una serie di contrattempi tra cui una caduta nella tappa Sion-Thyon, la più impegnativa, lo ha costretto a rivedere tutti i programmi e ad archiviare il sogno di vincere, per la terza volta, la classifica a punti del Giro d’Italia, come era accaduto nelle edizioni 2015 e 2016. Nizzolo piuttosto contrariato ha scelto la strada del silenzio come del resto i componenti del fans club che avevano già programmato di recarsi in massa al via della 15° tappa del Giro in programma domenica 21 maggio a Seregno.

Ciclismo: niente Giro d’Italia per Giacomo Nizzolo, c’è Pozzovivo

La Israel-Premier Tech ha annunciato con un comunicato che nella squadra per il Giro ci sono altri due corridori italiani: l’espertissimo Domenico Pozzovivo e il giovane Marco Frigo. Gli altri convocati sono Simon Clarke, Mads Würtz Schmidt, Derek Gee, Matthew Riccitello, Sebastian Berwick e Stephen Williams.

“Da un lato abbiamo corridori con molta esperienza, dall’altro dei debuttanti del grande giro. Non andremo al Giro con una squadra che ha esperienza nel supportare un leader della classifica generale, ma divideremo le responsabilità tra i corridori. E speriamo che Domenico possa finire tra i primi dieci come l’anno scorso. Ovviamente lottare per una vittoria di tappa in montagna può essere un altro obiettivo per lui”.

Pozzovivo è quindi l’unico corridore “brianzolo di adozione” presente al Giro. Peraltro Domenico dal 2001 al 2003 da dilettante ha indossato la maglia della Zoccorinese-Vellutex, squadra brianzola-toscana diretta da Olivano Locatelli e guidata dall’indimenticato Giovanni Villa.