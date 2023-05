Ciclismo, Seregno rosa per il Giro d’Italia: il lungo programma del #FuorigiroSeregno

A venti giorni dall’importante appuntamento della quindicesima tappa della 106ma edizione del Giro d’Italia, la Seregno-Bergamo di 195 chilometri, Seregno è già tutta vestita di rosa dai fiori disseminati per tutta la città, alle grandi vasche delle vie del centro storico, agli enormi striscioni appesi sulle recinzioni delle scuole di ogni ordine e grado o sugli edifici pubblici.

Ciclismo, Seregno rosa per il Giro d’Italia: tappa il 21 maggio

L’attesa è sempre più frenetica resa ancor più stimolante dalla seconda fase di eventi programmati per il “#FuorigiroSeregno- aspettando il giorno della gara”. Tappe di manifestazioni continue e giornaliere di avvicinamento al “clou” del 21 maggio, quando la tappa prenderà le mosse da piazza Linate-8 ottobre e dopo un lungo prologo di trasferimento nelle vie centrali della città scatterà al confine con Carate Brianza. La prima parte degli eventi si è esaurita con aprile ed ha visto una folta presenza di pubblico a tutti gli appuntamenti.

Ciclismo, Seregno rosa per il Giro d’Italia: dal 2 al 16 maggio

La nuova tornata inizia martedì 2 maggio, alle 21, all’auditorium di piazza Risorgimento “Wonderful losers”, un docu-film. La dedizione al ciclismo visto dal punto di vista dei gregari girato durante il Giro 2014. Tra i protagonisti Paolo Triangolo, Daniele Colli e Svein Tuft. Film candidato agli Oscar 2019 come miglior film straniero; giovedì 4, in sala Gandini di via XXIV maggio “Uomini su due ruote” a cura di Umana Avventura, videostorie di ciclismo presentate dal giornalista Nando Sanvito; sabato 13 e domenica 14, in piazza Risorgimento, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, “ Baby bike”, a cura di: Viviseregno e delle società ciclistiche della città, un pomeriggio di gimcane e percorsi per baby ciclisti; dalle 16 alle 17- SuperZero, divertimento per bambini con uno showman d’eccezione; martedì 16 maggio, alle 15.30, al centro diurno Nobili di via Schiaparelli, Maurizio Losa racconta il giro d’Italia; alle 21, in sala Gandini- “Alimentazione e idratazione: sani stili di vita dedicati ai ciclisti”, a cura di: gs Avis, Named sport e farmacia Re parleranno della giusta alimentazione idratazione del ciclista. Avis Seregno promuoverà la donazione del sangue.

Ciclismo, Seregno rosa per il Giro d’Italia: Rando Night e i Ricchi e Poveri live

Mercoledì 17 maggio, dalle 18 alle 23.30, con partenza da piazza Risorgimento la “Rando night – aspettando il Giro”, a cura di Cicli Brianza, pedalata notturna non competitiva per la Brianza; in contemporanea, alle 21, nell’auditorium di piazza Risorgimento “ Il migliore: Pantani”, a cura dell’ufficio sport del comune di Seregno, con la proiezione del docu-film su Pantani e dibattito con il regista Santolini e Davide De Zan, condotto da Maurizio Losa; giovedì 18, dalle 18, sfilata e cocktail party “E tu che giro di costume sei?”, allo showroom di Intimo Abbiati di via Garibaldi; dalle 18, in piazza Risorgimento, cucine in piazza “cacio e pepe contro carbonara”, che continuerà anche il 19-20 e 21 maggio; sempre in piazza Risorgimenti dalle 21, “cover band” col gran concerto a Lucio Battisti, venerdì 19 tributo a Max Pezzali e sabato 20 tributo a Vasco Rossi, a cura di Vivi Seregno; in piazza Segni, alle 17, bike acrobatiche; alle 16, in via Verdi arrivo della “Due ruote per due campanili Tortona-Seregno in rosa”, a cura di: asd Respace Biketeam Seregno, tradizionale cicloraduno non competitivo da Tortona a Seregno; alle 21, nell’area Madonna della Campagna di via Cagnola “Sarà perché ti amo, Seregno saluta il Giro d’Italia con i Ricchi e Poveri live”, a cura dell’associazione Madonna della Campagna, concerto dei Ricchi e Poveri con mercatino di hobbisti e artigianato. Servizio tavola calda con piatti della tradizione.

Ciclismo, Seregno rosa per il Giro d’Italia: il giorno della tappa

Domenica 21, il giorno della gara, alle 10.15 e 15, in biblioteca civica Pozzoli di piazza Gandini “Gino Bartali eroe silenzioso”, a cura della Biblioteca Ettore Pozzoli con la collaborazione di Luna e Gnac teatro Bergamo, monologo con musica da “la cosa giusta” di Antonio Ferrara; alle 16, in piazza Italia “show in rosa”, a cura di Liberty Dance asd, esibizione a tema Giro d’Italia con varie discipline di ballo tra cui danza aerea; nelle ore pomeridiane “flash mob”, itinerante nelle vie del centro, a cura di Academy Musical Art, con gli allievi dell’associazione per lanciare un messaggio di gioia a partire dal mondo dello sport a tema “viva l’Italia”; in piazza Risorgimento, animazione Radio 105; la compagnia teatrale Mirò propone “Elvis, il musical”, a seguire premiazione concorso di disegno Kids Paint, a cura di ViviSeregno; dalle 14 alle 18, in piazza Vittorio Veneto “Gap gioco d’azzardo patologico”, a cura di: Piano di zona dell’Ambito di Seregno dei Servizi Sociali ; gazebo per la sensibilizzazione e prevenzione del gioco d’azzardo patologico con materiale informativo, distribuzione di gadget e animazione.

Ciclismo, Seregno rosa per il Giro d’Italia: le mostre a tema

Le mostre a tema: in via Umberto I, di fronte al palazzo municipale “ Parking art”, a cura ufficio giovani e associazione Streetart+ del comune, opera di street-art a tema rosa-il Giro. L’opera verrà realizzata sul percorso della tappa. Dal 6 al 24 maggio , in biblioteca cica Pozzoli, la 19ma edizione di “Fantastiche matite al Giro”, rassegna degli illustratori a tema il ciclismo e i suoi grandi protagonisti; dal 7 al 21 maggio in piazza Risorgimento “Autismo in blue jeans va al Giro d’Italia”, a cura di: Facciavista Onlus e Anffas Brianza, installazione di blue jeans resinati ed interpretati artisticamente sul tema del Giro d’Italia; dal 12 al 21 maggio, nel foyer dell’auditorium di piazza Risorgimento, “oggetti e cimeli del giro d’Italia”, dal primo ai nostri giorni, a cura di asd Cicli Brianza; in piazza Vittorio Veneto, il 13 e 14 maggio, dalle 14 alle 18 “il Giro in uno scatto e volontariamo!”, una cornice e una polaroid per lasciare una foto a ricordo della giornata, distribuzione di bandierine rosa, a cura consulta volontariato; in galleria civica Mariani, dal 15 al 28 maggio, “le foto di Fabrizio Delamti”, fotografo ufficiale del Giro; in piazza Risorgimento dal 18 al 21 maggio “Cucine in rosa”, servizio food, maxi schermo con la trasmissione televisiva delle tappe del Giro, a cura di Vivi Seregno; in piazza Biella, dal 19 al 21 maggio, “pedalando in Aliante”, installazione di una scultura che rappresenta il simbolo dell’Italia, a cura cooperativa L’Aliante; il 20 maggio dalle 13 alle 19 in piazza Italia, gazebo con mostra cimeli storici, a cura associazione nazionale Bersaglieri.