Villa Reale, nominato Bartolomeo Corsini come nuovo Direttore

Bartolomeo Corsini designato per la nomina a nuovo Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, come previsto dall’Articolo 14, comma 1, dello Statuto del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, ha designato il dott. Bartolomeo Corsini per la nomina a Direttore Generale del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Sindaco di Monza, Paolo Pilotto – sentiti i sei Consiglieri rappresentanti degli enti Consorziati – al fine di nominare al più presto il Direttore Generale del Consorzio, ha già avviato la procedura per ottenere l’Intesa da parte dei Consorziati promotori (Ministero della Cultura, Regione Lombardia e Comune di Monza). Non appena i Legali Rappresentanti degli Enti (Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e lo stesso Sindaco di Monza) riscontreranno la richiesta di intesa, il Presidente del Consorzio potrà convocare il Consiglio di Gestione che, constatato il possesso dei requisiti richiesti per il ruolo, potrà approvare la Delibera di nomina del nuovo Direttore Generale.